شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار تطعيم الأطفال ضد شلل الأطفال بالطود جنوب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور غانم علي بسطاوي، مدير الإدارة الصحية بمدينة الطود شرق محافظة الأقصر، إنه تجرى مواصلة العمل فى فعاليات حملة تطعيم الأطفال من عمر يوم حتى 5 سنوات ضد مرض شلل الأطفال، والتى بدأت يوم 16 فبراير الجارى، وتستمر حتى يوم 22 فبراير الجارى، وذلك لدعم أطفال مدينة الطود بالقرى والنجوع والحواجر والعزب المختلفة.

وأضاف أنه يتم تنفيذ حملة للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بفرق متحركة للمنازل، مع وجود فرق ثابتة فى المراكز الصحية ومكاتب الصحة والوحدات الريفية بالمركز.