شكرا لقرائتكم خبر عن «حماية المستهلك» تُلزم شركة برد مبلغ 62 ألف جنيه لشراء أثاث غير مطابق للمقاسات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قامت إدارة حماية المستهلك بمديرية تموين الأقصر بقيادة الدكتور تامر صلاح مختار وكيل الوزارة، وتحت إشراف المهندس عبدالرازق الصافي وكيل المديرية، بإلزام إحدى المحلات الكبرى لبيع الأثاث المكتبي برد مبلغ الشراء لأثاث غير مطابق للمقاسات والمواصفات المتفق عليها.
وكان المواطن (أ.م.أ) قد تقدم بشكوى ضد إحدى المحلات الكبرى لبيع الأثاث المكتبي، حيث أفاد أنه تم الاتفاق على شراء أثاث مكتبي بمبلغ ٦٢٠٠٠ جنيه، وتم الاتفاق على مقاسات ومواصفات محددة إلا أنه وجد عدد (٤) منضدة مربعة الشكل بهم مخالفة للمقاسات والمواصفات المتفق عليها، وصاحب المعرض يرفض الاستبدال أو رد مبلغ الشراء .
و تم استدعاء المشكو في حقه وإلزامه برد مبلغ الشراء للأثاث غير المطابق للمقاسات والمواصفات المتفق عليها، وتم رد مبلغ ٦٢ ألف جنيه للعميل، وباشر تحقيق الشكوي عادل عامر، وذلك في اطار تعليمات الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والمستشار مصطفي محمد ألهم محافظ الأقصر، بحماية حقوق المستهلك ومنع الغش والتدليس
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