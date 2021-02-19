شكرا لقرائتكم خبر عن «حماية المستهلك» تُلزم شركة برد مبلغ 62 ألف جنيه لشراء أثاث غير مطابق للمقاسات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت إدارة حماية المستهلك بمديرية تموين الأقصر بقيادة الدكتور تامر صلاح مختار وكيل الوزارة، وتحت إشراف المهندس عبدالرازق الصافي وكيل المديرية، بإلزام إحدى المحلات الكبرى لبيع الأثاث المكتبي برد مبلغ الشراء لأثاث غير مطابق للمقاسات والمواصفات المتفق عليها.

وكان المواطن (أ.م.أ) قد تقدم بشكوى ضد إحدى المحلات الكبرى لبيع الأثاث المكتبي، حيث أفاد أنه تم الاتفاق على شراء أثاث مكتبي بمبلغ ٦٢٠٠٠ جنيه، وتم الاتفاق على مقاسات ومواصفات محددة إلا أنه وجد عدد (٤) منضدة مربعة الشكل بهم مخالفة للمقاسات والمواصفات المتفق عليها، وصاحب المعرض يرفض الاستبدال أو رد مبلغ الشراء .

و تم استدعاء المشكو في حقه وإلزامه برد مبلغ الشراء للأثاث غير المطابق للمقاسات والمواصفات المتفق عليها، وتم رد مبلغ ٦٢ ألف جنيه للعميل، وباشر تحقيق الشكوي عادل عامر، وذلك في اطار تعليمات الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والمستشار مصطفي محمد ألهم محافظ الأقصر، بحماية حقوق المستهلك ومنع الغش والتدليس