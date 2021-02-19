شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة النقل الجوي الروسي تنفي الأخبار عن استئناف رحلات الطيران الشارتر لمصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفت وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية اليوم، الأخبار التي تناولت موافقة الجانب الروسي لاستئناف رحلات الطيران الشارتر الروسي للمنتجعات المصرية، وبخاصة في شرم الشيخ والغردقة.

من جانبها اكدت وكالة انترفاكس «Rosaviatsia» إن الوكالة الاتحادية للنقل الجوي لم تؤكد المعلومات التي نشرت سابقا في وسائل الإعلام عن الاتفاقات المبرمة بين روسيا ومصر على إطلاق رحلات الطيران العارض.

وأنه تم التوصل إلى اتفاق مبدئي بشأن إعادة الرحلات، لكن لم يتم تحديد الموعد الدقيق بعد. وقالت الوكالة «نحن بحاجة إلى موافقة فنية وتنظيم لوجستي لتحديد موعد الرحلة الأولى».

وكانت شركة TEZ TOUR عملاق تنظيم الرحلات السياحية حول العالم قد أعلنت أنها مستمرة في تنظيم رحلاتها لمنتجعات لبحر برحلة لكن عبر مطار القاهرة الدولي، مؤكدة أن الطلب على مصر هذا الشتاء مرتفعًا بين المسافرين من روسيا .