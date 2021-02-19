شكرا لقرائتكم خبر عن توابع الطقس السيئ بالإسكندرية.. انهيار أجزاء من عقار وسقوط شجرتين وعامود إنارة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصلت موجة الطقس السيء ضرب الإسكندرية، وذلك لليوم الرابع على التوالي.

ومن جانبها قالت المهندسة، سحر شعبان، رئيس حي غرب انه بمتابعه تداعيات نوة الشمس الصغرى بنطاق الحي تبين انهيار أجزاء من عقار قديم، حيث تلقت شكوى من وجود خطورة داهمة بالعقار رقم 1 بشارع الحفناوي من شارع التوفيقية.

وأضافت، أنها كلفت بتنفيذ حمله فورية تم فيها ازاله الخطورة الداهمة بالعقار المذكور حفاظا على سلامه الاهالي والمواطنين، لافتة إلى عدم وجود اصابات.

واشارت رئيس حي غرب، إلى أن ادارة الحدائق بالحي، قامت برفع شجرة سقطت على الارض بفعل الرياح بشارع الامان وشجرة أخرى بالإسكان الصناعي.

وكشفت «شعبان» عن سقوط عامود انارة امام مبني الاعاشه بطريق القباري السريع وانه تم تكليف اداره الكهرباء بالحي بإزالة الخطورة من سقوط عامود اضاءة.

يشار إلى ان الاسكندرية تتعرض لموجة من الطقس السيئ ضربت سواحلها، بدأت يوم الثلاثاء الماضى تزامنا مع نوة «الشمس الصغيرة، يصاحبها هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح باردة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وقرر اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بالأحياء والأجهزة التنفيذية، وذلك للتعامل مع موجة الطقس السيئ وهطول الأمطار.

حصيلة الطقس السيئ فى الاسكندرية.. انهيار أجزاء من عقار وسقوط شجرتين وعامود انارة (صور)

حصيلة الطقس السيئ فى الاسكندرية.. انهيار أجزاء من عقار وسقوط شجرتين وعامود انارة (صور)

حصيلة الطقس السيئ فى الاسكندرية.. انهيار أجزاء من عقار وسقوط شجرتين وعامود انارة (صور)

حصيلة الطقس السيئ فى الاسكندرية.. انهيار أجزاء من عقار وسقوط شجرتين وعامود انارة (صور)

حصيلة الطقس السيئ فى الاسكندرية.. انهيار أجزاء من عقار وسقوط شجرتين وعامود انارة (صور)

حصيلة الطقس السيئ فى الاسكندرية.. انهيار أجزاء من عقار وسقوط شجرتين وعامود انارة (صور)

حصيلة الطقس السيئ فى الاسكندرية.. انهيار أجزاء من عقار وسقوط شجرتين وعامود انارة (صور)

حصيلة الطقس السيئ فى الاسكندرية.. انهيار أجزاء من عقار وسقوط شجرتين وعامود انارة (صور)

حصيلة الطقس السيئ فى الاسكندرية.. انهيار أجزاء من عقار وسقوط شجرتين وعامود انارة (صور)