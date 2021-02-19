شكرا لقرائتكم خبر عن الطائفة الإنجيلية تقرر العودة التدريجية للعبادة وعودة الأفراح والجنازات و الأنشطة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اجتمع المجلس الإنجيلي العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، اليوم الجمعة 19 فبراير، برئاسة الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، بمقر الطائفة بمصر الجديدة، لمتابعة التقارير الخاصة بتداعيات انتشار فيروس كورونا، وبناء على الاجتماع قرر المجلس الآتي:

أولًا: العودة التدريجية للعبادة كل أيام الأسبوع، لكافة الاجتماعات العامة والفرعية وجميع المناسبات، والأفراح والجنازات، واللقاءات الروحية وبيوت الخلوة، لجميع الكنائس التابعة للطائفة الإنجيلية بمصر، مع التشديد والتدقيق على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية التي أقرتها اللجنة الطبية التابعة لرئاسة الطائفة الإنجيلية.

ثانيا: قرر المجلس الإنجيلي ورؤساء المذاهب تكليف اللجنة الطبية التابعة لرئاسة الطائفة الإنجيلية بمتابعة ورصد الوضع الطبي في جميع كنائسنا الإنجيلية، خلال شهري فبراير ومارس، على أن يتم إرسال تقارير المتابعة وكل ما هو جديد إلى رئاسة الطائفة الإنجيلية.

قراران الكنيسة الانجيلية بعودة الأنشطة