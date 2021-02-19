شكرا لقرائتكم خبر عن «زراعة الوادي الجديد» تنظم يوم حقلي للفول البلدي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت مديرية الزراعة بالوادي الجديد، بالتعاون مع معهد المحاصيل الحقلية قسم بحوث المحاصيل البقولية يوم حقلي للفول البلدي بأحد الحقول الإرشادية المنزرعة بمنطقة الشركة 55 بزمام مركز الخارجة.

وقال الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، إن اليوم الحقلي، تم تنفيذه بحضور الدكتور علاء عزمي، رئيس قسم البقوليات ورئيس الحملة القومية للنهوض بمحصول الفول البلدى، والفريق العلمى للحملة بالوادى الجديد برئاسة الدكتور خالد يمانى، وعدد من المتخصصين في أمراض النبات والمهندسين والمرشدين الزراعيين والمزارعين بمنطقة الشركة 55 التي تتميز بزراعة أجود أصناف الفول البلدى ذات الإنتاجية العالية.

وأضاف، أنه تم مناقشة المرحلة الحالية من عمر النبات وطرق الري والتسميد خلال هذه المرحلة لضمان اتمام النضج وتحقيق أعلى إنتاجية، بالإضافة إلى توضيح كافة الاستفسارات والمشاكل التي تواجه مزارعي الفول البلدي .

وأشار إلى أن القطاع الزراعي يولي اهتماما كبيرا بمحصول الفول، وكذلك محصول القمح، ويتم المرور الدوري بالحقول الإرشادية في المناطق المختلفة بمراكز المحافظة الإدارية الخمس لضمان جودة المحصول وتحقيق أعلى عوائد إنتاجية.