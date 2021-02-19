شكرا لقرائتكم خبر عن إخلاء شارع إبراهيم مرسي ببنها من الباعة الجائلين (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شن مجلس مدينة بنها حملة استهدفت تحرير شارع إبراهيم مرسي من الباعة الجائلين.

قال المهندس على عبدالستار، رئيس المدينة، إنه تم القيام بحملة مكبرة لرفع الاشغالات من الشارع وإخلاء الأرصفة والميادين من الباعة الجائلين بالتنسيق مع إدارة الإشغالات بالمجلس وتم رفع الاشغالات وباعة الطماطم بشارع جامع إبراهيم مرسي وتم إخلاء الشارع من كافة الإشغالات والمعوقات.

وأضاف رئيس المدينة أنه رغم سقوط الأمطار إلا أن الحملة قامت بأعمالها ظهر اليوم في الشارع وتم التنبيه على الباعة قبل بدء الحملة وتمت الاستجابه وقاموا على الفور بالتحرك من الشارع وفتحه امام المارة.

وفى السياق نفسه، تابع رئيس المدينة أعمال التطوير المقامة بالعاصمة ورفع كافة المعوقات الموجودة وحلها وتيسير العمل أثناء انخفاض درجة الحرارة وهطول الأمطار.

حملة لرفع الباعه من شارع ابراهيم مرسى ببنها

حملة لرفع الباعه من شارع ابراهيم مرسى ببنها

حملة لرفع الباعه من شارع ابراهيم مرسى ببنها