«أوقاف الاسكندرية»: مواصلة تعقيم المساجد وتنظيف الأسطح وتصريف مياه الأمطار (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف بالأسكندرية، أن عمال المساجد قاموا منذ الصباح بتصريف مياه الأمطار المتراكمة على أسطح المساجد على مستوى المحافظة، وتسليك المزاريب لتصريفها.

وأوضح، أنه يتم تعقيم المساجد للوقاية من فيروس كورونا، قبل وبعد الصلوات وخاصة صلاة الجمعة.

وأشار إلى أن الائمة أدوا خطبة الجمعة الموحدة تحت عنوان «تنظيم النسل قضية أخذ بالأسباب»، مشيرين إلى أن الله خلق الإنسان لغاية كبرى، ورسالة سامية، وطلب منه عمارة الأرض، والإصلاح فيها، حيث يقول تعالى «هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا»، وهذا يتطلب بناء إنسان قوي، قادر على الوفاء بحق دينه ووطنه.

وقال وكيل الوزارة في خطبة الجمعة، أن المتأمل في الشريعة الإسلامية يجد أنها أولت إعداد الإنسان عناية خاصة بداية من تكوين الأسرة، مرورا بمراحل الحمل، والولادة، والرضاعة؛ فكفلت له حقه في الرضاعة الطبيعية حولين كاملين، حتى ينمو في صحة جيدة، حيث يقول تعالى:{ وَالْوٰلِدٰتُ يُرْضِعْنَ أَوْلٰدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ }.

وأضاف :«عد الفقهاء إيقاع الحمل مع الرضاعة جورا على حق الرضيع والجنين، وسموا لبن الأم التي تجمع بين الحمل والإرضاع لبن الغيلة؛ وكأن كلا من الطفلين قد اقتطع جزءا من حق أخيه؛ مما قد يعرض أحدهما، أو يعرضهما معا للضعف، ومن هنا كانت أهمية تنظيم النسل الذي يعد في واقعنا الراهن ضرورة شرعية كما أنه داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم(اعقلها وتوكل)»

واشار إلى أن قضية تنظيم النسل لون من ألوان وفاء الوالدين بحقوق أبنائهم، مع التأكيد على أن القلة القوية النافعة المتعلمة خير من كثرة هزيلة ضعيفة، مشيدا بجهود الأئمة وعمال المساجد في تنظيف أسطح المساجد من تراكمات المياه الناتجة عن الأمطار في الأيام الماضية وإعداد المساجد لاستقبال ضيوف الرحمن كما أثنى على التزام الرواد الذي إنما يدل على وعي كبير وإدراك لخطورة هذه المرحلة.

"أوقاف الاسكندرية": مواصلة اعمال تعقيم المساجد وتنظيف الأسطح وتصريف مياه الأمطار (صور)

"أوقاف الاسكندرية": مواصلة اعمال تعقيم المساجد وتنظيف الأسطح وتصريف مياه الأمطار (صور)

"أوقاف الاسكندرية": مواصلة اعمال تعقيم المساجد وتنظيف الأسطح وتصريف مياه الأمطار (صور)

"أوقاف الاسكندرية": مواصلة اعمال تعقيم المساجد وتنظيف الأسطح وتصريف مياه الأمطار (صور)

"أوقاف الاسكندرية": مواصلة اعمال تعقيم المساجد وتنظيف الأسطح وتصريف مياه الأمطار (صور)