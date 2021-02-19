شكرا لقرائتكم خبر عن ختام قوافل «الهلال الأحمر» الطبية المجانية بقرى الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الهلال الأحمر المصرى فرع الأقصر عن الانتهاء من تنفيذ قافلة طبية علاجية لعدد من قرى الأقصر والتى استمرت في الفترة من 16- 19 فبراير في التخصصات (باطنة – عظام – جلدية – أطفال)، والكشف على أكثر من ٨٠٠ مريض في مختلف التخصصات.

ووفقا للهلال الأحمر فإن القافلة بدأت يوم الثلاثاء الموافق، بمدرسة قامولا الابتدائية- بقرية القبلي قامولا مركز القرنة. وفى يوم الأربعاء، بمقر الوحدة المحلية بالمدامود بحري مركز الزينية، واستمرت يوم الخميس، بمدرسة على العديسي الثانوية -بقرية الميهدات مركز الطود .

واختتمت القافلة اليوم الجمعة- بمدرسة معاذ ابن جبل (أمام الوحدة الصحية) بقرية الحبيل مركز البياضية.

ووفقا للهلال الأحمر فإن القافلة الطبية العلاجية المجانية، مقدمة من المركز العام للهلال الأحمر المصري بالقاهرة برعاية الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر والتي تقدم خدمة الرعاية الطبية والعلاجية بالمجان لأهالي محافظة الأقصر في القرى التي تم اختيارها في الفترة من 16 إلى 19 فبراير 2021 والتي تشمل التخصصات (باطنة – عظام – جلدية – أطفال).