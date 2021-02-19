شكرا لقرائتكم خبر عن «العدل» يطالب بمحاكمة تامر أمين بتهمة التنمر: الخادمات مهنة وليست إهانة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب المنتج الكبير محمد العدل بمعاقبة الإعلامي تامر أمين بتهمة التنمر بسبب ما قاله في حق الخادمات معتبرا أن ما قاله هو تنمر والمهنة ليست إهانة.

وأضاف العدل عبر صفحته بـ«فيس بوك»: «وأضف إلى كل ما سبق أن الخادمات يعملن وهى مهنة وليست إهانة، وما قلته تنمر يعاقب عليه القانون».

يذكر أن الإعلامي تامر أمين مقدم برنامج «آخر النهار» قال إن الأهالي في مناطق الريف والصعيد ينجبون أطفالا لا ليلتحقوا بالتعليم بل لينفق الأبناء على آبائهم، منتقداً الزيادة السكانية.

ذكر «أمين» أن هناك «نسبة كبيرة في مناطق الريف والصعيد بيخلفوا ولاد وبناب، علشان العيال هم اللى يصرفوا على الأب والأم»، وأضاف أنه في تلك المناطق حين يبلغ الولد سن 6 أو 7، يتم إلقاؤه في ورشة لتعلم حرفة ما، معلقاً أنه يطلع عليه لقب «الواد بلية»، لافتاً إلى أن «الأسطى آخر الشهر يديله 1000 جنيه يديهم في حجر أبوه».

وتابع: «لو الأب خلف بنت هيغلب؟ هيدخلها المدرسة؟» مجيبا: «بالقطع لا»، مضيفاً أنه «في الصعيد بيشحنوا البنات على القاهرة عشان يشتغلوا خدامات».