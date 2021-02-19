شكرا لقرائتكم خبر عن اليونسكو: 50% من البلدان فتحت مواقعها التراثية لأول مرة منذ جائحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت منظمة التربية والعلوم والثقافة التابعة للأمم المتحدة "اليونسكو"، إعادة بعض البلدان فتح 50% من مواقعها التراثية أمام الجمهور بعد فترة إغلاق طويلة بسبب كورونا، ونشر الحساب الرسمى لليونسكو على "تويتر"، صور من أحد المواقع التراثية في بيرو، وغرد قائلا: "لأول مرة منذ بداية جائحة كوفيد_19، فتحت 50% من البلدان مواقعها التراثية للجمهور.. خبر رائع اليس كذلك؟".

وفى وقت سابق، أكدت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، تأثر مراكز التراث والتاريخ حول العالم بسبب جائحة فيروس كورونا وما تعرضت له المزارات من إغلاق كلى أو جزئي في بعض البلدان لمواجهة الوباء، وقالت اليونسكو على حسابها الرسمى بموقع "تويتر": "54% من دول العالم أغلقت كليا أو جزئيا مراكزها التراثية والتاريخية بسبب جائحة كوفيد_19".

وأشارت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، إلى أنه لحسن الحظ ومع بداية هذه السنة عام 2021 قررت إيطاليا إعادة فتح مواقع تاريخية مثل المركز الثقافي في فلورنسا والفاتيكان.

وعلى جانب آخر، أكدت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، أنه بعد مضي عام على تفشي جائحة كورونا، لا يزال أكثر من 800 مليون طالب، أي ما يزيد على نصف طلاب العالم، يواجهون اضطرابات كبيرة في تعليمهم، تتراوح بين الإغلاق الكامل للمدارس في 31 بلداً، وتخفيض عدد الساعات الدراسية أو الدوام الجزئي في 48 بلداً آخر، وفقاً للبيانات الجديدة التي أصدرتها اليونسكو على خريطتها للرصد التفاعلي.