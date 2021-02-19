شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو للرئيس السيسى يحذر من الزيادة السكانية: بتحملوا أنفسكم والدولة فوق طاقتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمثل الزيادة السكانية عائقا فى طريق تحقيق التنمية، وتحظى المشكلة باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، وفى كل مناسبة يلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، الضوء على هذه الأزمة، وفى هذا الفيديو نستعرض أبرز تصريحات الرئيس حول الزيادة السكانية وأثرها، حيث قال الرئيس: "إن موضوع النمو السكانى موضوع مهم جدا، ومن فضلكم ساعدونا فيه، ونفهمه كويس أوى، وأهلنا في الريف والحضر، وأهلنا في كل مكان، صدقنى أكثر من طفلين مشكلة كبيرة جدا".

وأضاف الرئيس خلال هذا الفيديو موجها حديثه للمصريين: "هو أنتم في 2011 عملتوا ثورة، وخرجتوا علشان تحسنوا من أحوالكم، كان المفروض إن الناس تعرف إن الأحوال مبتتحسنش، إلا إذا كان معدل نمو السكان يتناسب مع قدراتنا، لو أحنا 100 مليون نسمة النهاردة، أنا بقولكم الرقم المناسب تريليون دولار يعنى 16 تريليون بالجنيه المصري، ده الرقم اللى يتناسب مع عدد سكاننا، ولو الرقم مش موجود يبقى لازم تعرفوا إن هذا الوضع هيؤثر على كل القطاعات بشكل سلبى ولن تجدوا ما تتمنوه".

وقال الرئيس خلال الفيديو: "النمو السكانى أمن قومى، اللى هو في الآخر بيخلى الناس تبقى مش راضية، وبالتالي يكون مُستفز، ومن الممكن أن يبعث أحد بعقله، وأن ما هو فيه هو عيب دولة وعيب حكومة، ولكن اللى إحنا فيه هو ظروف حالتنا، أنا أجيب ولادى أرميهم في الدنيا يضيعوا منى لا عارف آكل ولا أشرب ولا أهتم ولا عارف هيشتغلوا إزاى بعد كدة، ونلاقى بلدنا 50% منها عشوائيات، وبنبنى على أرض زراعية عشان نسكن ولادنا معانا، ونأكل الأرض اللي بناكل منها، والله انتوا بتحملوا نفسكم وأولادكم والدولة أمر فوق طاقتها، وبالتالي تثوروا وتخرجوا للشوارع تهدوا بلادكم ويفضل المسلسل شغال خراب في خراب".