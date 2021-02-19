منخفض جوي وصقيع.. الأرصاد تكشف توقعات طقس الأيام المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

قالت الدكتور إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد التابع لهيئة الأرصاد الجوية، إن اليوم الجمعة هو آخر أيام موجة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، التي بدأت الثلاثاء الماضي هي الجمعة، ويبدأ التحسن الملحوظ في درجات الحرارة غدًا السبت.

وأشارت شاكر، في تصريح خاص لمصراوي، إلى انعدام فرص الأمطار، مع إمكانية هطول أمطار خفيفة علي السواحل الشمالية، مؤكدة شعور المواطنين بالدفء أثناء فترات النهار، ترتفع درجات الحرارة تدريجيًا، وتصل لحالة الصقيع في الساعات المتأخرة من الليل.

وتابعت: "الأحد المقبل تتزايد فرص تساقط أمطار محدودة على السواحل الشمالية، على أن تكون باقي المحافظات مشمسة، وتعود القاهرة لمعدلات الطقس العادية، حيث من المتوقع أن تتراوح من 19-20 درجة مئوية".

وأشارت مدير مركز الاستشعار عن بُعد التابع لهيئة الأرصاد الجوية، إلى عودة الأمطار مرة أخرى يومي الاثنين والثلاثاء، وتتعرض البلاد لمنخفض جوي آخر، سيكون أقل حدة من السابق.