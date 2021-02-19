بعد استغاثتها.. الحماية المدنية تنقل سيدة تعاني من السمنة المفرطة للمستشفى بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

استجابت الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة لاستغاثة إحدى السيدات، والتي تعاني من مرض السمنة المفرطة، وحاجتها للمساعدة للنقل إلى لأحد المستشفيات.

وردت استغاثة لشرطة النجدة بالقاهرة من سيدة مُسنة، مقيمة بمفردها داخل شقتها بأحد العقارات بمصر القديمة، وأفادت بشعورها بحالة إعياء شديدة وطلبت نقلها لأحد المستشفيات.

على الفور، انتقلت قوات الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة إلى محل البلاغ، وتمكنت من مساعدتها ونقلها بسيارة الإسعاف لأحد المستشفيات لتلقي العلاج، وتبين أنها تعاني من السمنة المفرطة والسكر والضغط، ولاقت سرعة انتقال القوات وحسن التعامل مع الموقف استحسان المواطنين من قاطني المنطقة.