ضبط موظف استولى على أموال مواطنين مقابل فُرص عمل حكومية بسوهاج



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت مباحث الاموال العامة، القبض على موظف استولى على أموال المواطنين بزعم توفير فرص عمل بالجهات الحكومية بسوهاج.

أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة سوهاج بممارسة نشاطاً إجرامياً في النصب والاحتيال على المواطنين من خلال إيهامهم بقدرته على إلحاقهم بوظائف في الجهات الحكومية خلافاً للحقيقة.

وتمكن من خلال ذلك من الاستيلاء على مبلغ مالي من أحد المواطنين تحت ذات الزعم، إلا أنه لم يف بما وعد به ورفض رد المبلغ المالي المستولى عليه، كما أكدت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً في الحصول على فرص العمل أو استردادا أموالهم.

عقب تقين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.