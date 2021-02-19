مصادرة 10 أطنان سلعا غذائية فاسدة ضُبطت بـ 3 محافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

وجهت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بعدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية.

وأسفرت جهودها عن ضبط 4 محال جزارة بنطاق مديرية أمن القليوبية بمضبوطات بلغت 121 كيلو جرام لحوم مذبوحة خارج المجازر ولا توجد عليها ثمة أختام بالمخالفة لقانون الغش التجاري والتدليس و مصنع "مرخص" وشركة "بدون ترخيص" بنطاق مديرية أمن الدقهلية بمضبوطات بلغت 10,376 طن، 35 عبوة مواد غذائية متغيرة الخواص الطبيعية ظهور علامات فساد عليها "بدون بيانات، منتهية الصلاحية، مجهولة المصدر"، 5 سيارات لتجاوزها النسب القياسية لعوادم السيارات بالمخالفة لقانون حماية البيئة بنطاق مديرية أمن القاهرة، 31 قضية مخالفة لقانون الصيد بنطاق المنطقة المركزية ومديرية أمن الدقهلية.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.