شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه القليوبية» تدفع بسيارات ومعدات لرفع مياه الأمطار بالطرق (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي في القليوبية، إنه تم الدفع بالسيارات والمعدات لرفع تراكمات المياه على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، ومطالع ومنازل الكباري والأنفاق نتيجة سقوط الأمطار ظهر اليوم الجمعة.

وشهدت مدن وقرى القليوبية اليوم سقوط أمطار على بعض الأنحاء بالمحافظة صاحبها نشاط بحركة الرياح وموجة صقيع مع توقعات بزيادة سقوط الأمطار على مدن المحافظة وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد المصرية بسقوط الأمطار.

أعلن اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة موجة سوء الأحوال الجوية المتوقع أن تشهدها المحافظة، وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، والتي قد يصاحبها انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة ونشاط للرياح وسقوط الأمطار الغزيرة تكون رعدية أحيانًا، مشددا على رفع درجة انتشار جميع فرق ومعدات التدخل السريع قبل بداية موجة الطقس السيئ والأمطار الغزيرة المتوقعة وتأهب جميع الأطقم والمعدات والتنسيق مع جميع الشركات العاملة لتوفير معدات إضافية إذا أستدعى الأمر.

رفع تراكمات الامطار على الطرق فى القليوبية

رفع تراكمات الامطار على الطرق فى القليوبية

رفع تراكمات الامطار على الطرق فى القليوبية

رفع تراكمات الامطار على الطرق فى القليوبية

رفع تراكمات الامطار على الطرق فى القليوبية

رفع تراكمات الامطار على الطرق فى القليوبية