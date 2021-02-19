شكرا لقرائتكم خبر عن مكافحة الأمراض المعدية بوزارة الصحة تتابع خطة الترصد بـ«صحة الفيوم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت الدكتورة سارة فؤاد من الإدارة العامة لمكافحة الأمراض المعدية بوزارة الصحة، بزيارة إلى محافظة الفيوم، وعقدت اجتماعا مع قيادات مديرية الصحة بالمحافظة، بحضور الدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة، بحضور الدكتور عماد الدين حسن زكي مديرعام الشؤون الوقائية بالمديرية ومديري الإدارات الصحية ومسؤولي ومراقبي الترصد والتطعيمات بالمديرية والإدارات الصحية المختلفة على مستوى المحافظة، وبحضور الدكتورة اسماء مصطفى مسؤولة التطعيمات والدكتورة ضحى مصطفى عزت مسؤولة الترصد، وأسامة عبدالعليم مراقب التطعيمات بالمديرية.

تناول الاجتماع مناقشة الأعمال الوقائية وتفعيل خطة ترصد الأمراض المعدية ومراجعة وثائق الإشهاد ونسب التغطية للتطعيمات الاجبارية بالحملات السابقة وسلسلة التبريد ومتابعة أعمال ترصد الأمراض المعدية، وآخر المستجدات في مجال التطعيمات ومتابعة أعمال التطعيمات وسلسة التبريد بالإدارات والوحدات الصحية بالمحافظة.

من المعروف أن الدكتورة سارة فؤاد قامت على مدار هذا الأسبوع بزيارات ميدانية لمختلف الإدارات والوحدات الصحية وغرف التبريد بالمحافظة لمتابعة استكمال ملفات الأشهاد وأعمال ترصد الأمراض المعدية والتطعيمات.

وقدمت الدكتورة سارة الشكر والتقدير للقطاع الوقائى بالمديرية والادارات الصحية بالفيوم تحت قيادة الدكتور حاتم جمال وكيل الوزارة على المجهود المبذول في مجال الترصد والتطعيمات.