شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط شخصين فى النيل نتيجة انقلاب يخت بسبب سوء الأحوال الجوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تسبب سوء حالة الطقس اليوم الجمعة في انقلاب يخت خاص في نهر النيل بمحافظة البحيرة أمام مدينة رشيد وأدي ذلك إلى سقوط شخصين في نهر النيل.

وقالت المهندسة سلوي ذكي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد في محافظة البحيرة، إن سوء حالة الطقس تسبب التى تمر بها المدينة ترامنًا مع موجة سوء الأجوال الجوية أدت إلي انقلاب يخت خاص في النيل أمام مدينة رشيد كان متوقفًا في المنطقة بين مرسي العباراة ومسجد أبو مندور الأثري.

وأوضحت رئيس مدينة رشيد إن اليخت المذكور كان على متنه شخصان يقومان على حراسته وصقطوا فى مياه النيل وتمكنوا من الخروج دون أي إصابات.

وأشارت المهندسة سلوي ذكي إلي أن مدينة رشيد التى تتبع محافظة البحيرة وتقع على شاطئ البحر المتوسط تعرضت خلال الساعات الأولي من صباح اليوم الجمعة إلي موجة من الأمطار الغزيرة والرياح شديدة.

ويرتبط نهر النيل فرع رشيد بالبحر المتوسط فى مدينة رشيد التى يلتقي فيها البحر المتوسط مع نهر النيل فى منطقة برج رشيد بمحافظة البحيرة، وترتبط منطقة الحادث مباشرة مع البحر المتوسط وتبعد عنه حوالي 10 كيلو متر.

وحذرت هيئة الاصاد الجوية من سقوط أمطار متوسطة متقطعة على محافظتى الإسكندرية ومطروح ومركز رشيد في محافظة البحيرة ومركز بلطيم في محافظة كفر الشيخ اليوم، وأضافت أن ارتفاع الأمواج في البحر المتوسط يتراوح بين 1.5 إلي 2.5 مترًا، وأن حالة البحر مضطرب إلي معتدل.

وقالت هيئة الأرصاد في بيان لها أمس بتعرض 14 محافظة إلي سقوط أمطار تتراح بين متوسطة وخفيفة.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية المصرية في بيانها عن حالة الطقس اليوم إن درجات الحرارة في القاهرة العظمي 18 والصغري 9 درجات، ودرجات الحرارة في الإسكندرية كانت العظمي 17 والصغري 11، وفي مطروح العظمي 17 درجة والصغرى 11 درجة.

سقوط شخصين في النيل نتيجة انقلاب مركب في محافظة البحيرة