شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة أسوان يشيد بمشروع إعداد معلمي اللاجئين والمهاجرين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، بمشروع إعداد المعلمين والمعلمات المتعاملين مع أبناء الوافدين واللاجئين والمهاجرين الذي يعتبر الأول في العالم من حيث الفكرة والموضوع والإنسانية.

وقال «غلاب» إن المشروع سوف يدرب ويعلم المعلمين والمعلمات المتعاملين مع أبناء الوافدين واللاجئين والمهاجرين، وكيفية تطبيق الطرق الصحيحة والعلمية لتعليمهم واخراجهم مما يعانون من ظروف وأوضاع نفسية قاسية نتيجة للظروف التي مروا بها هم وعائلاتهم مع وضع المنهج والمحتوى الذي يقوم على وضعه أساتذة جامعين متخصصين من ثمانية جامعات مصرية وبريطانية ويونانية وقبرصيه منهم جامعة أسوان .

وأضاف رئيس الجامعة، أتمنى أن تعمم هذه التجربة فيما بعد في جامعات العالم لأهمية هذا المشروع في تربية الأجيال القادمة وعدم تركهم فريسة سهلة وعرضة للانحراف والتطرف والاصطياد من قبل المتربصين.

ووجه الدكتور نادي كمال عزيز جرجس مدير مركز الجودة والضمان بجامعة أسوان وعضو المشروع، شكره لرئيس جامعة أسوان والأساتذة العاملين في المشروع وهم: الدكتور راضى عبدالمجيد والدكتور نادي كمال والدكتور أحمد العطيفى والدكتور عادل عبدالفهيم والدكتور عبدالناصر فايز والدكتورة ياسمين السيد مهران وجميع العاملين بشكل مباشر أو غير مباشر لما قدموه في هذه الدورة التدريبية والتي اسفرت عن نتائج طيبة ومدي التفاعل الإيجابي والمفيد بين أعضاء هيئة التدريس المحاضرين والمتدربين مصريين وسوريين والتي لوحظ خلالها نقاط الضعف والقوة في المقررات الدراسية والتي سوف يتم مراجعتها والتي ستمنح بموجبها شهادة الدبلومة المهنية لمعلمى للاجئين والمهاجرين مستقبلا وكان أعضاء هيئة التدريس المشاركين على قدر المسؤولية وحاولوا إيصال المعلومة وتلقي الملاحظات بشكل ممتاز.

وقال راسم اتاسي الممثل للجالية السورية لمؤسسة اتجاه بمصر، أقدم الشكر باسمي وباسم جميع الأخوة السوريين للدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان على دعمه الدائم والمستمر للمشروع .