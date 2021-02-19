شكرا لقرائتكم خبر عن ائتلاف أولياء أمور مصر: قرار وزير التعليم بشأن الإعدادية يرضي جميع الأطراف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشادت داليا الحزاوي، مؤسسة ائتلاف أولياء أمور مصر، بقرار وزير التربية والتعليم، بعقد امتحان للشهادة الإعدادية يوم ٧ مارس على منهج الترم الأول بدلا من قرار بضم الترمين معا في امتحان آخر العام.

وقالت «الحزاوي» في تصريحات لـ «المصري اليوم» إن قرار وزير التعليم نتاج تواصله المستمر بالطلاب ومحاوله الوصول لحلول ترضي جميع الأطراف».

جدير بالذكر، أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرر عقد امتحان مجمع لطلاب الشهادة الإعدادية على مناهج الترم الأول، يوم 7 مارس لا يضاف إلى المجموع ولابد من اجتيازه، ومن يجتازه يكون قد تم تقيمه في الفصل الدراسي الأول.

جدول امتحانات وضوابط النجاح والانتقال للصفوف الأعلى للشهادة الإعدادية