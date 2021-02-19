شكرا لقرائتكم خبر عن أئمة وخطباء المنيا: تنظيم الأسرة ضرورة شرعية ووطنية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أئمة وخطباء المساجد في المنيا، قضية تنظيم الأسرة، ضرورة شرعية ووطنية، مطالبين بالأخذ بأسباب العلم لرقي المجتمع وتقدمه .

وأكدوا خلال خطبة الجمعة، على أن المباهاة ليست بالكثرة الضعيفة، بل بالمصالحة، النافعة، مصداقا لقول الرسول صلي الله عليه وسلم «المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف ...».

وقال الشيخ محمد أحمد على، أمام وخطيب مسجد أبوخفاجة بمدينة العدوة، قضية تنظيم الأسرة، ضرورة شرعية ووطنية، ولابد بالأخذ بأسباب العلم لرقي المجتمع وتقدمة. مؤكدا ان الدين حذر من جهد البلاء، من كثر الإنجاب، مع قلة الشئ. مطالب بالعمل على تقدم البلاد من خلال تنظيم الأسرة، عسي الله ان يجعل من قلقة قليلة، نفع كثير .

وأكد الشيخ سلامة عبدالرازق، وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، على اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية، للوقاية من وباء كورونا بجميع المساجد، والتباعد في الصلاة، واستخدام الكمامات، والمطهرات .