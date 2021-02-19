شكرا لقرائتكم خبر عن فريق طبى بـ«قنا العام» ينجح في استئصال ورم بقولون مريض والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكن فريق طبى من قسم الجراحة العامة، بمستشفى قنا العام، من استئصال ورم بالقولون لمريض يعانى من أعراض مزمنة منذ 6 أشهر.

كما تمكن الفريق الطبى، بإشراف الدكتور محمد الديب، مدير مستشفى قنا العام، من عمل وصلة للأمعاء الدقيقة والأمعاء الغليظة للمريض، لإعادة الوضع لطبيعته بعد استئصال الورم.

ضم الفريق الطبى المشرف على العملية الجراحية كلا من الدكتور محمد القفاص، والدكتور محمود القهيوي أخصائيين الجراحة، والدكتور أحمد دردير، والدكتور عبدالرحيم محمد، نواب الجراحة العامة بالمستشفى. وإشراف عام من الدكتور جمال الحرز رئيس قسم الجراحة العامة بمستشفى قنا العام

قال الدكتور محمد الديب، مدير المستشفى، إن المريض حضر للمستشفى بآلام شديدة، فتم عمل تحاليل واشعات وفحوصات متعددة، لخطورة الحالة، مع توفير الرعاية الطبية الكاملة، وتجهيز المريض للعمليات، وتوفير مكان بالرعاية المركزة.

وأضاف "الديب" أنه أثناء الجراحة أجرى الفريق الطبى عمل استكشاف جراحي لانسداد معوي، تيبن وجود ورم بالقولون وتم استئصال الورم وعمل استكشاف جراحي لباقي الأمعاء، وعمل وصلة الأمعاء الدقيقة والأمعاء الغليظة.

و أشار إلى أن المستشفى وفر الرعاية الطبية الكاملة للمريض بعد العملية وحجزه بالعناية المركزة لخطورة الحالة، مع متابعة دورية للمريض من قبل أطباء الجراحة والعناية المركزة.

كان المريض أحمد .ع.ر 26 عاماً، سائق توكتوك يعاني من آلام حادة بالبطن واضطرابات بالأمعاء منذ 6 أشهر، فحضر إلى مستشفى قنا العام الذي تعامل مع الحالة بشكل عاجل وبعد فحوصات وأشعة تم تجهيزه للعمليات وإجراء الجراحة.