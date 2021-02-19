شكرا لقرائتكم خبر عن «سعفان» و«المطيري» يبحثان الاستعداد لعقد مؤتمر العمل العربي المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى وزير القوى العاملة، محمد سعفان، بمكتبة بديوان عام الوزارة، فايز المطيري، المدير العام لمنظمة العمل العربية، وذلك للتباحث حول عقد الدورة الـ 94 لمجلس إدارة منظمة العمل العربية افتراضياً يوم 6 مارس المقبل، وبحث آلية وموعد انعقاد الدورة الـ 47 لمؤتمر العمل العربي، باعتبار أن مصر ترأس المؤتمر في هذه الدورة، والبدء في عمل كل الاستعدادات على كل الأطر، في ظل تحديات مواجهة جائحة كورونا والرؤى المستقبلية لما بعدها.

وطرح «سعفان» و«المطيري» الرؤى ووجهات النظر حول آلية انعقاد المؤتمر وموعده، فضلا عن بحث ملفات العمل على الصعيد العربي وما تقوم به الدول العربية من إجراءات لحماية العمال وضمان استمرار العمل والإنتاج.

واتفق الجانبان في ختام اللقاء على عرض الأمر على مجلس إدارة المنظمة لاتخاذ القرار في هذا الشأن.

وكان الوزير قد رحب بـ«المطيري» في مستهل اللقاء، مؤكداً العلاقة الوثيقة والطيبة التي تجمع بين الوزارة ومنظمة العمل العربية والتعاون في العديد من الملفات.

من جانبه تقدم «المطيرى» بالشكر للوزير على حفاوة الاستقبال، مؤكداً حبه وتقديره لبلده الثاني مصر، بصفتها عضوا أصيلا في مجلس إدارة المنظمة، واختيارها لتكون رئيسة المؤتمر المقبل.

برئاسة مصر "سعفان"و" المطيري "يبحثان استعدادات عقد مؤتمر العمل العربي المقبل

برئاسة مصر "سعفان"و" المطيري "يبحثان استعدادات عقد مؤتمر العمل العربي المقبل