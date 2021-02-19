شكرا لقرائتكم خبر عن تامر أمين: «جزمة الصعايدة على راسي وأرجوكوا ما تزعلوش مني» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدم الاعلامي تامر أمين اعتذار لأهالي الصعيد من خلال فيديو سجله من أجل الاعتذار لأهالي الصعيد عما بدر منه.

وفي بداية الفيديو قدم «أمين» اعتذار رسمي وصريح لأهالي الصعيد في كل مكان، وقال إنه يعتذر لكل أهل الصعيد دون جدال.

وأوضح: «لا أكابر ولا أقاوح أنا بعتذر، وكان الهدف من حديثي المصلحة العامة، وأكثر ما يؤذيني أن يغضب شخص واحد من أهالي الصعيد وأنا أكثر المؤمنين بالصعيد وعزة نفس الصعيد وكرامة الصعيد، وأن صعيد مصر هو أصل مصر وهو من أخرج معظم القامات والمفكرين والأدباء».

وأضاف أنه لا يقصد الإهانة مطلقا وقال: «لكل صعيدي وصعيدية جزمكم على راسي من فوق، وأنا ابن ريف مصر ونسايبي من الصعيد وأتشرف بهذا النسب حتى لو قصدي خير، ولو واحد بس زعلان أقوله حقك عليا».

كان المجلس الاعلي لتنظيم الإعلام، قد أعلن وقف برنامج الإعلامى تامر أمين لحين استدعائه والتحقيق معه يوم الأحد القادم، والتأكيد على ضرورة الالتزام بمدونات النشر التي تحض على تعظيم القيم السلوكية والأخلاقية .

وذكر «أمين» في برنامجه آخر النهار: «هناك نسبة كبيرة في مناطق الريف والصعيد بيخلفوا ولاد وبنات، علشان العيال هم اللى يصرفوا على الأب والأم»، وأضاف أنه في تلك المناطق حين يبلغ الولد سن 6 أو 7، يتم إلقاؤه في ورشة لتعلم حرفه ما، معلقاً أنه يطلع عليه لقب «الواد بليه»، لافتاً إلى أن «الأسطى آخر الشهر يديله 1000 جنيه يديهم في حجر أبوه».

وتساءل: «لو الأب خلف بنت هيغلب؟ هيدخلها المدرسة؟» مجيبا «بالقطع لا»، مضيفاً أنه «في الصعيد بيشحنوا البنات على القاهرة عشان يشتغلوا خدامات».

واعلنت شبكة قنوات النهار، اعتذارها لجميع أهالي صعيد مصر وريفها في الوجه البحري، بعد الخطأ غير المقصود، الذي جاء في برنامج «آخر النهار» على لسان الإعلامي تامر أمين، اثناء حديثه عن مواجهة الزيادة السكانية في مصر .

‏ ‏وتؤكد الشبكة أن أهل الصعيد في جنوب مصر وأهل الريف في الوجه البحري، برجاله وسيداته هم قوام هذه الأمة، وأن رموز مصر على مر التاريخ، جاءوا من نبت هذه الأرض الطبية ،وكان لهم بصمات كبيرة في كل المجالات .

‏ ‏وأضافت الشبكة أن سيدات مصر هم تاج الرؤس، وأن المجتمع لا يستقيم ولا يقوى إلا بهن .وقررت الشبكة حذف الفيديو المسيء من منصاتها المختلفة .

‏ ‏وتقدر الشبكة غضب أهل الصعيد وريف مصر، وتجدد اعتذارها واعتذار الاعلامي تامر أمين لكل سيدات مصر، وأنهن تاج الرؤس، ولن تسمح بأي تجاوز أو إهانة في حقهن ،وأنه سيتم فتح تحقيق عاجل بشأن ما حدث .