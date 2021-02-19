رغم البرودة..«منشطى الأحياء» السكنية يواصلون ممارسة الرياضة بـ«الإسكندرية» (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل شباب وفتيات الاسكندرية، فعاليات برنامج «منشطى الأحياء السكنية» في منطقة جليم، اليوم الجمعة، بممارسة الرياضة صباحاً، والذى تنفذه وزارة الشباب والرياضة في اطار «جعل الرياضة أسلوب حياة»، بهدف تشجيع المواطنين على ممارسة الرياضة.

ونفذ الشباب والفتيات، عدد من الالعاب الرياضية بمنطقة جليم، والذى يجرى تنفيذه كل يوم جمعة، والتقط الشباب والمشاركين الصور التذكارية في نهاية الفعاليات.

وقالت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة، في الاسكندرية، أن مشروع منشطي الأحياء يتم تنفيذه تحت شعار «جعل الرياضة أسلوب حياة» وتشجيع المواطنين على ممارسة الرياضة ضمن برنامج منشطي الرياضة بالأحياء السكنية وتنظمه وزارة الشباب والرياضة (الإدارة المركزية للتنمية الرياضية)، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة (الادارة العامة للرياضة).

وأوضحت أن المشروع ينفذ منذ اكثر من ثلاث سنوات ويعد أحد أهداف استراتيجية بناء الإنسان المصري، التي أطلقتها القيادة السياسية ويعكس مدى اهتمامها بالشباب، والتي تتضافر جهود مؤسسات الدولة لتنفيذها، مما سيكون له الأثر البالغ على الإنسان المصري على كل المستويات.

رغم البرودة والطقس السيئ .. "منشطى الاحياء" السكنية يواصلون ممارسة الرياضة بـ"جليم الاسكندرية" (صور)

رغم البرودة والطقس السيئ .. "منشطى الاحياء" السكنية يواصلون ممارسة الرياضة بـ"جليم الاسكندرية" (صور)

رغم البرودة والطقس السيئ .. "منشطى الاحياء" السكنية يواصلون ممارسة الرياضة بـ"جليم الاسكندرية" (صور)

رغم البرودة والطقس السيئ .. "منشطى الاحياء" السكنية يواصلون ممارسة الرياضة بـ"جليم الاسكندرية" (صور)