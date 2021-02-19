شكرا لقرائتكم خبر عن نائب يطالب «الأعلى للإعلام» بمنع ظهور تامر أمين إعلاميًا لحين التحقيق معه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم النائب أسامة الهوارى عضو مجلس الشيوخ بمحافظة قنا، بطلب عاجل إلى الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام، ضد الاعلامى تامر أمين لما بدر منه من اهانه ضد الصعيد على شاشة قناة (النهار).

وأشار النائب خلال الطلب الذي أرسله للهيئة إلى أن «صعيد مصر الذي عرف عنه الرجولة والشهامة والشرف والقيم والاصول والمسئولية التي قد لا يعرفها المذيع المذكور، وإلا ما تحدث بما يسيئ للصعيد وأهله».

وتابع: «حفاظا على السلم الاجتماعي وفي ضوء دور ومهام مجلسكم الموقر نطلب بشكل عاجل إيقاف المذيع المذكور عن العمل ومنع ظهورة على قناة النهار أو أي وَسيلة إعلامية أخرى لحين احالته لجهات التحقيق بشكل عاجل، واتخاذ الاجراءات حياله لمنع تكرار مثل تلك الممارسات غير المسئولة ضد أهلنا في الصعيد».