شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح مسجد بالفيوم بتكلفة 5 ملايين جنيه (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أناب الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، الدكتور محمد أبوغنيمة، سكرتير عام المحافظة، لافتتاح مسجد العتيق بقرية نقاليفة بمركز سنورس بمحافظة الفيوم، بعد إحلاله وتجديده وفرشه على نفقة وزارة الأوقاف، بتكلفة بلغت أكثر من 5 ملايين جنيه.

وأدى سكرتير عام المحافظة، يرافقه المهندس محمود هاشم، رئيس مركز ومدينة سنورس، والدكتور حسني أبوحبيب، وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، والشيخ خالد ميهوب، كبير مفتشى المساجد بأوقاف الفيوم، والشيخ سيد سليمان، مدير إدارة أوقاف سنورس ثان، والمهندس شعبان أمين، رئيس الوحدة المحلية لقرية نقاليفة بمركز سنورس، وعدد من أئمة ورجال «الأوقاف»، صلاة الجمعة بالمسجد، بحضور أهالى القرية.

وألقى «أبوحبيب» خطبة الجمعة، وكان موضوعها بعنوان «تنظيم النسل قضية أخذ بالأسباب الشرعية».