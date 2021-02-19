شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفي بكري لتامر أمين: «الصعيد مصنع رجال.. ونساؤهم مش خادمات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رفض النائب البرلماني، الإعلامي، مصطفي بكري، تصريحات تامر أمين، المذيع بقناة النهار، وطالبه بالاعتذار عن هذه التصريحات.

ووجّه «بكري» رسالة إلى «تامر»، قائلاً: «الصعيد كله رجالة يا (تامر)، والنساء في الصعيد مش خادمات».

وقال «بكري»، على صفحته الشخصية على «تويتر»: «الأخ الإعلامي تامر أمين، نساء الصعيد لا يعملن خادمات في البيوت، ورجال الصعيد لا يقبلون الجلوس في البيوت لتصرف عليهم بناتهن، الصعيد مصنع الرجال، ويعرف العيب جيدًا، اعتذارك أقل شيء لمَن أُصيبوا برذاذ كلماتك».

وكان «تامر» قد اعتذر، وتراجع عن تصريحات بشأن الصعيد والفلاحين.