شكرا لقرائتكم خبر عن فحص وعلاج 1506 حالة خلال قافلة بقرية دلجا بمركز ديرمواس بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن مديرية الصحة بالمنيا، نفذت قافلة طبية بقرية دلجا، بمركز ديرمواس، وذلك في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجا، ضمن اعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتي أطلقها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

من جانبه أوضح الدكتور محمد النادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، انه تم تنفيذ اعمال القافلة بقرية دلجا، وذلك خلال يومي 17 و18 فبراير الجاري، وتم توقيع الكشف الطبي على 1506 حاله مترددة على القافلة وتم تقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج بالمجان للمواطنين.

وأضاف وكيل الوزارة، ان القافلة شملت العديد من التخصصات حيث تم الكشف الطبي 281 حالة جراحة و380 حالة اطفال و301 باطنة و97 قلب و171 جلدية و85 نساء و65تنظيم اسرة و126اسنان، إلى جانب عمل 92 تحاليل مختلفة وعمل 68 حالات موجات صوتيه، و4عمل اشعة سينية وفحص عشوائي للضغط والسكر لـ 155 متردد وتم خلع اسنان لـ 17 حالة بعيادة الاسنان وتحويل للمستشفى 28 حالة لاستكمال العلاج هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحى لـ 73 متردد، كما تم استخدام 9عيادات متنقلة