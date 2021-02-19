شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف خلال خطبة الجمعة بالمنوفية: تنظيم النسل في واقعنا الراهن ضرورة شرعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - افتتح الدكتور محمد مختار جمعة ،وزير الأوقاف، واللواء إبراهيم أبوليمون ،محافظ المنوفية، اليوم الجمعة، مسجد عصمت السادات بميت أبوالكوم- تلا- محافظة المنوفية بعد إحلاله وتجديده، وأدى وزير الأوقاف خطبة الجمعة تحت عنوان: «تنظيم النسل قضية أخذ بالأسباب الشرعية»، في إطار خطة وزارة الأوقاف لعمارة بيوت الله مبنى ومعنى .

وأكد وزير الأوقاف خلال خطبة الجمعة، أن تنظيم النسل في واقعنا الراهن ضرورة شرعية، وأنه يدخل في عمق مفهوم الأخذ بالأسباب الشرعية .

وقال وزير الأوقاف: وضعنا المصري يقول بضرورة عملية تنظيم الإنجاب ويتحول الأمر من كونه حلالا لكونه ضرورة شرعية، ولم يقل أحد ممن يعتد برأيهم في الدين بأن عملية تنظيم النسل حرام«.

وأضاف وزير الأوقاف، أن الأنبياء والرسل وعلى رأسهم النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن لأبيه وأمه نسل غيره فهو المولود الوحيد لأبويه، وعندما طلب الأنبياء الولد طلبوا ولدا صالحا وليس للمباهاة والعزوة ومجرد الكثرة.

وتابع :«إن أراد الله أن يكرمك في الدنيا سيكرمك فمن اعتمد على ماله ضل ومن اعتمد على علمه ضل ومن اعتمد على سلطانه ذل ومن اعتمد على الناس من ولد أو غيره ذل وكُسر، ومن اعتمد على الله لا يضل ولا يُذل».

وأكد الوزير إن إنجاب الأبناء لابد أن يكون لمصلحة الدين وإعلاء قيمه وليس لمجرد إنجاب عدد كبير من الأبناء، لان العبرة ليست بالكثرة وإنما بالصلاح وبما ينفع المجتمع والبشرية.

وافتتحت وزارة الأوقاف اليوم (32) مسجدًا جديدًا، ليكون إجمالى ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م (912) مسجدًا حتى تاريخه، ومديريات الأوقاف التي تم افتتاح المساجد بها هي: المنوفية- مرسى مطروح- البحيرة- الفيوم- سوهاج- كفر الشيخ- الشرقية .