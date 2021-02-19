شكرا لقرائتكم خبر عن غضب شعبي في بنى سويف من تصريحات تامر أمين عن المرأة الصعيدية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

غضب شعبى في محافظة بنى سويف بعد تصريحات الإعلامي تامر أمين عن المرأة الصعيدية، بعد أن قال «في الصعيد بيشحنوا البنات على القاهرة عشان يشتغلوا خدامات».

وطالب أهالي بني سويف تامر أمين بالاعتذار عن ما قاله ضد المراة الصعيدية لدرجة أن أحد شعراء بني سويف ويدعى صابر عويس ويعمل في المحليات سطر شعرا ضد تامر أمين ونشره عبر صفحت الخاصة ينتقد فيها الإعلامي تامر أمين .

فيما قال الدكتور محمد زين عميد كلية الإعلام السابق بجامعة بني سويف، عبر صفحته الشخصية وتفاعل معه المئات قائلا المرأة الصعيدية بمائة راجل، هي التي قدمت العلماء وأصحاب الفكر، مطالبا تامر أمين بالاعتذار عن ما قاله عن المرأة في الصعيد.

فيما قال محمد يوسف، المدير الفني لفريق بني سويف عبر صفحتة الشخصية، «حريم الصعيد خط أحمر يا تامر وحريم الصعيد أرجل منك».