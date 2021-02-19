شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: المركزى لمتبقيات المبيدات يحقق مليون عينة تم تحليلها منذ إنشاء المعمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، عن وصول المعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة فى الأغذية التابع لمركز البحوث الزراعية، إلى العينة رقم مليون تم تحليلها منذ انشاء المعمل وحتى الآن.

وقالت الدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل، أن هذا الرقم من العينات فى هذا المجال هو رقم تاريخى حيث أن أكبر المعامل العالمية من الصعب ان تحقق هذا الرقم خلال 25 عام، لافتة الى ان ذلك يأتى نظراً للدور الهام الذى يلعبه المعمل فى مجال سلامة الغذاء وما يقدمه للمنتجين والمصدرين فى هذا القطاع الهام.

وقالت أن المعمل يضم أحدث الأجهزة التى تستخدم فى مجال تحليل ملوثات الغذاء والبيئة فى العالم، كذلك يضم فريق عمل متكامل به أفضل الخبرات المتميزة والمدربة بكفاءة عالية، مشيرة الى ان المعمل يساهم فى الدور المجتمعى من حيث الإرشاد والتدريب حيث يشارك فى ورش العمل وتدريب صغار المزارعين وتدريب طلاب الجامعات والخريجين بالإضافة إلى التدريبات المتخصصة دولياً وإقليمياً ومحلياً.

وتابعت عبد اللاه، ان المعمل يعد أول معمل معتمد لإجراء التحاليل المتعلقة بسلامة الغذاء فى مصر والشرق الأوسط والحاصل على شهادة الاعتماد الدولية طبقاً لنظام الأيزو 17025/2017 من هيئة الاعتماد الفنلندية FINAS منذ عام 1996، كما يتميز بأنه أحد أهم المعامل فى مصر والشرق الأوسط حيث أنه يعد المعمل الوحيد المشترك فى اختبارات الكفاءة الخاصة بمعامل الاتحاد الأوروبى من خارج الاتحاد الأوروبي.

وأوضحت انه يعد وفقاً لتصنيف الهيئات الدولية التى تقوم بإجراء اختبارات الكفاءة بالاتحاد الأوروبى فى الفئة الأولى المتميزة والتى تضم عدد محدود من المعامل جميعها من دول الاتحاد الأوروبى باستثناء المعمل المركزى والذى يمثل مصر وذلك منذ أكثر من 15 عام على التوالي، بالإضافة إلى قيام الاتحاد الأفريقى باعتماد المعمل منذ عام 2018 معملاً مرجعياً لقارة أفريقيا فى مجال تحليل ملوثات الغذاء وحتى الآن.