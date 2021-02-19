شكرا لقرائتكم خبر عن النقل ترصد 900 مليون جنيه لاستكمال مجموعة محطات عدلى منصور لربط 5 وسائل نقل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت مصادر بوزارة النقل، أنه تم رصد 900 مليون جنيه لاستكمال مجموعة محطات عدلى منصور لربط شبكة مترو أنفاق القاهرة مع القطار الكهربائى السلام ـ العاصمة الإدارية الجارى تنفيذه حاليا وخط سكة حديد السويس وخط الأوبيسات الترددية التي ستصل مطار القاهرة وموقف السوبر جيت الذى سيربط المحافظات.

وأضافت المصادر، أن محطة مترو عدلى منصور عبارة عن 5 محطات وتربط مع 5 وسائل نقل مختلفة، وتمثل نهاية الخط الثالث للمترو، وستكون بداية محطات القطار الكهربائى وخط سكة حديد السويس وخط أتوبيسات المطار، لافتة إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ محطة المترو ضمن الجزء الثانى من المرحلة الرابعة من الخط الثالث التي تم افتتاحها للجمهور منذ شهور، فيما جارى استكمال باقى المحطات.

وقالت المصادر، إن محطة مترو عدلى منصور المدرجة بالجزء الثانى بالمرحلة الرابعة من الخط الثالث ليست مجرد محطة نهائية، لكنها محطة تبادلية للربط بين الخط الثالث لمترو الأنفاق وخط سكة حديد السويس ومشروع القطار الكهربائى المقرر يمتد ليصل إلى العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العاشر من رمضان، بالإضافة إلى أنها ستضم محطة حافلات تربط بين المحافظات المختلفة موقف سوبرجيت.