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العثور على أنثى الحوت الأحدب نافقة على شواطئ البرلس بكفر الشيخ.. صور

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القاهرة - سامية سيد - عثر عدد من الأهالى القاطنين بالقرب من ساحل البحر المتوسط على الطريق الدولي الساحلي بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، الجمعة، على أنثى الحوت الأحدب، نافقة قذفتها الأمواج، ما بين ساحلي منطقة بركة غليون التابعة لمركز مطوبس، ومركز بلطيم، على البحر المتوسط.

انتقلت لجنة مكونة من محطة بحوث الثروة المائية بمدينة بلطيم، وإدارة البيئة بديوان عام محافظة كفر الشيخ، لفحص ذلك الكائن البحرى، وتبين أن طولها حوالي 12 مترا، ويبلغ وزنها 12 طنا.

وبفحص أنثى الحوت الأحدب، بحسب خبراء محطة بحوث الثروة المائية بمدينة بلطيم، تبين أنها نافقة منذ فترة، وأصبحت متحللة، وسيتم تشريحها بمعرفة خبراء الثروة المائية.

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الحوت النافق
الحوت النافق

 

انثى الحوت نافقة
انثى الحوت نافقة

 

انثى الحوت
انثى الحوت

 

حوت على شاطء البرلس
حوت على شاطء البرلس

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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