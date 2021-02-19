شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على أنثى الحوت الأحدب نافقة على شواطئ البرلس بكفر الشيخ.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عثر عدد من الأهالى القاطنين بالقرب من ساحل البحر المتوسط على الطريق الدولي الساحلي بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، الجمعة، على أنثى الحوت الأحدب، نافقة قذفتها الأمواج، ما بين ساحلي منطقة بركة غليون التابعة لمركز مطوبس، ومركز بلطيم، على البحر المتوسط.

انتقلت لجنة مكونة من محطة بحوث الثروة المائية بمدينة بلطيم، وإدارة البيئة بديوان عام محافظة كفر الشيخ، لفحص ذلك الكائن البحرى، وتبين أن طولها حوالي 12 مترا، ويبلغ وزنها 12 طنا.

وبفحص أنثى الحوت الأحدب، بحسب خبراء محطة بحوث الثروة المائية بمدينة بلطيم، تبين أنها نافقة منذ فترة، وأصبحت متحللة، وسيتم تشريحها بمعرفة خبراء الثروة المائية.



الحوت النافق



انثى الحوت نافقة



انثى الحوت