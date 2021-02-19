شكرا لقرائتكم خبر عن ندوات توعوية وورش فنية بثقافة القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الفنية والثقافية من خلال فرع ثقافة القاهرة، حيث عقد قسم التمكين الثقافى ندوة توعوية عن «مرض سرطان الثدى» في جمعية التأهيل الاجتماعي وذلك بالتعاون مع مستشفى بهية حاضرتها د. صفاء على أخصائي الجراحة العامة، تحدثت فيها عن مرض السرطان وأعراضه وطرق علاجه، كما أكدت على ضرورة الفحص الذاتى ووسائل التشخيص المبكر، فالمتابعة شيء أساسى من أجل السلامة والاطمئنان، تأتي هذه الندوة في إطار الاهتمام بأصحاب الهمم والاهتمام بصحتهم وتثقيفهم.

ناقشت المكتبة العامة بقصر ثقافة روض الفرج كتاب «الطريق إلى النجاح» الذي يتناول أسباب الفشل في الحياة ومنها اليأس والإحباط، وعوامل النجاح ومنها الإصرار والعزيمة وذلك في كافة نواحي ومجالات الحياة، بجانب معرض كتب عن العالم «مصطفى محمود» بقصر ثقافة عين حلوان، بينما استكمل قصر ثقافة المطرية ورشة اللاسيه، تم فيها فصل المفرش من على الباترون وتنظيفه من الخيوط، بالإضافة إلى ورشة عمل فازة من خامات البيئة بقصر ثقافة عين حلوان، إلى جانب عرض لفرقة كورال السلام للموسيقى العربية بقصر ثقافة السلام، حيث تم تنفيذ جميع الأنشطة مع مراعاة الإجراءات الاحترازية من أجل السلامة الصحية.