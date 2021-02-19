شكرا لقرائتكم خبر عن «ثقافة سوهاج» تواصل عرض «سمكمكينو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار الموسم المسرحى الجديد للطفل الذي تقدمه الهيئة العامة لقصور الثقافة شهد فرع ثقافة سوهاج فعاليات العرض المسرحي «سمكمكينو» ضمن عروض نوادى المسرح لقصر ثقافة سوهاج، العرض من تأليف عبير سعد، أشعار هاني أبوطالب، ألحان خالد حبشى، ديكور أمنية عبدالكريم، رضوى حمدي، إخراج محمود شلبي، تمثيل ميرت شنوده، ايمان ماهر، وأمنيه عبدالكريم، كريم احمد، عبدالرحمن ايمن، إسماعيل ابو زياده، مصطفى بدود الحداد، عمر أحمد، محمد الأسيوطي، عمرو صلاح، علاء الاسيوطي، ومحمد صبري.

يدور العرض داخل أعماق المحيط عن سمكة جميلة اسمها سمكمكينو، ودائما لم تستمع لنصائح والدتها، وذهبت بعيدا عن المدرسة وتاهت داخل المحيط، ويتم اختطافها من سمكة قرش مفترسة ويجتمع الأسماك مع الدولفين عبقرينو ويضعون خطة لرجوع السمكة، ورسالة العرض عن الإتحاد وطاعة الأم والتعليم في المدرسة، بحضور رئيس الإدارة المركزية لإقليم وسط الصعيد الثقافى، ومدير عام فرع ثقافة سوهاج.