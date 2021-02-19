شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف من المنوفية: تنظيم النسل في واقعنا الراهن ضرورة شرعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، خلال خطبة الجمعة اليوم، أن تنظيم النسل في واقعنا الراهن ضرورة شرعية، وأنه يدخل في عمق مفهوم الأخذ بالأسباب الشرعية.

جاء ذلك خلال خطبة الجمعة التي القاها وزير الأوقاف في افتتاح مسجد السادات بقرية ميت ابو الكوم بمركز تلا بمحافظة المنوفية.

وأشار إلى أن حكم تنظيم النسل ليس ثابت ففى الدول التي بها مساحات كبيرة وتحتاج نسل كثير فهو ليس بالضرورة تنظيم النسل أما إذا كان في دول بها أعداد كثيرة فهو ضرورة أن يطبق في تلك الدول حفاظا عليها.

وأضاف الوزير أن الولد والمال امتحان واختبار من الله حيث يقول الله انما اموالكم واولادكم فتنة أي امتحان من الله تمتحنونه فان كان المال حلالا واديت حقه فنعم المال الصالح للعبدالصالح وإن كان مالا حراما أو لم تؤد حق الله فين كان نقمة على صاحبه في الدنيا والاخرة، وكذلك الولد فإما أن يكون حجة لك أو عليك فلو كان صالحا واهتميت بتربيته وتقوميه يقول رسول الله اذا مات ابن ادم انقطع عمله من ثلاث صدقة جارية وعلما ينتفع به وولد صالح يدعوا له.