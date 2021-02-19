شكرا لقرائتكم خبر عن إعدام 2 طن أغذية فاسدة وغلق 9 منشآت لإدارتها دون ترخيص بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت الأجهزة الرقابية بالشرقية، بالتنسيق مع إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشؤون الصحية، ومفتشي الأغدية بالإدارات الصحية بمدينة القنايات وأولاد صقر والحسينية، حملات مكثفة للمرور على المنشآت الغذائية، والضرب بيد من حديد على المخالفين لضمان وصول غذاء آمن، وحفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

أسفرت جهود الحملة عن ضبط ٩ منشآت غذائية تعمل بدون ترخيص، وبها نقص شديد في الاشتراطات الصحية، منها ٥ منشآت بمدينة القنايات، و٤ منشآت بمركز الحسينية، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت لما تمثله من خطر داهم على الصحة العامة، كما تم إعدام ٢ طن و٤٣٥ كجم أغذية مختلفة لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وسحب ٤٢ عينة وإرسالها للمعامل لبيان من مدي صلاحيتها للإستهلاك الآدمي، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، وتحرير ٣٧ محضر جنحة صحية للمخالفات بمراكز الشرطة.

ومن جانبه، أكد الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إستمرار الحملات المكثفة لمفتشي الأغذية على مختلف المنشآت الغذائية والأسواق بالمحافظة، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، مقدماً الشكر لجميع فرق مراقبة الأغذية على المجهود المبذول لصالح المواطنين بالمحافظة.

[image:6:center]