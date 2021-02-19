شكرا لقرائتكم خبر عن «المركزي للتعمير»: الانتهاء من مكافحة التصحر بـ«الساحل الشمالي الغربى» بتكلفة 20 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتهى الجهاز المركزى للتعمير، برئاسة اللواء ا. ح مهندس محمود نصار، من أعمال أكبر موازنة لمكافحة التصحر لعام 2020- 2021، وبإجمالى قيمة مالية 20 مليون جنيه، حيث أكد المهندس آمون مرتضى أبوعمر، رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالى الغربى، أن الأعمال عبارة عن إنشاء 1100 بئر نشو سعة 100م3، وتطهير 21 بئرًا رومانية بسعات مختلفة من 350م3 حتى 3000م3، وإنشاء 175 سدًا للتنمية الزراعية بمختلف أنحاء محافظة مطروح، و211 خزانًا لآبار دورات المياه، ما سيكون له أكبر الأثر فى حصاد أكبر كمية من مياه أمطار الخير والإسهام فى التنمية فى مختلف أنحاء محافظة مطروح، وقد تمت الأعمال بالإشراف المباشر لإدارة التنمية المتكاملة بالجهاز.