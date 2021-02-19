شكرا لقرائتكم خبر عن خطيب «سيدي إبراهيم الدسوقي»: القرآن أجاز العزل لتنظيم الأسرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الشيخ حاتم البري، شيخ مسجد سيدي إبراهيم الدسوقي بمدينة دسوق، في خطبة الجمعة، أن ديننا الإسلامي أجاز العزل لتنظيم الأسرة ولخلق مواطنين أصحاء، وأن العزل كان يتم في عهد نزول القرآن، ولم يمنعه الله سبحانه وتعالى.

وأضاف أن الرسول، صلي الله عليه وسلم، قال، في حديثه الكريم: «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف».

وتابع أن الله وفر لنا في عصرنا الحديث وسائل لتنظيم الأسرة، وعلينا أن نقوم باتباعها لنكون مجتمعًا به رجال أصحاء نافعون لدينهم ووطنهم.

وأوضح أن الولد الصالح قرة عين وبهجة للحياة، وعلينا أن نوفر لأولادنا الظروف الملائمة لأن يكونوا نعمة لنا، وليسوا نقمة علينا، وحسن تربيتهم.