شكرا لقرائتكم خبر عن شفاء 3750 حالة كورونا في العزل المنزلي بالدقهلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الصحة بالدقهلية، اليوم الجمعة، عن متابعة حوالي 4150 حالة عزل منزلي ضمن اصابات فيروس كورونا بالمحافظة، وتم شفاء حوالي 3750 حالة منهم، وذلك منذ بداية المبادرة الرئاسية لمتابعة حالات العزل المنزلي لفيروس كورونا.

وقال الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، في بيان صحفى، إن نسب التعافي بين مرضى الكورونا قد ارتفعت بعد المتابعة الدورية لهم سواء بزيارات منزلية أو عن طريق الاتصال التليفوني حيث تم متابعة حوالي 4150 حالة عزل منزلي من بداية المبادرة وخروج تحسن وشفاء لعدد 3750 حالة وتم تحويل عدد 200 حالة للمستشفيات حيث تم تلقيهم العلاج اللازم طبقا لبروتوكول العلاج لوزارة الصحة كما تم توزيع 350 جهاز قياس الأكسجين«.

وأوضح أنه تم تشكيل 85 فريق من أعضاء المهن الطبية مقسمين على الإدارات الصحية المختلفة بأنحاء المحافظة بواقع 51 فريق متابعة عن طريق الاتصال التليفونية و34 فريق زيارات منزلية لتقديم الخدمة الطبية المطلوبة ومتابعة حالات العزل المنزلي وتطورات حالتهم الصحية ومتابعة المخالطين لهم والتسجيل على منظومة co trace .

وتقدم «مكي»، بالشكر للفرق الطبية على إستمرار جهودهم في ظل الظروف الراهنة خلال التصدي والمواجهة للوباء الذي إجتاح العالم أجمع، وحثهم على بذل المزيد من الجهد.

وناشد المواطنين باتباع تعليمات وزارة الصحة في هذا الصدد ولبس الكمامة وخاصة في الأماكن العامة وأماكن العمل والتجمعات والالتزام بالتباعد الاجتماعي.

متابعة حالات العزل المنزلى بالدقهلية

متابعة حالات العزل المنزلى بالدقهلية

متابعة حالات العزل المنزلى بالدقهلية