شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ المنيا يسلم مساعدات عينية للأسر الأولى بالرعاية والحالات الإنسانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد محمود أبو زيد، بمتابعة عدد من الحالات الإنسانية، والأولى بالرعاية، بمركز المنيا، وتسليم مساعدات عينية لهم، بحضور ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد النادي، وكيل وزارة الصحة، والدكتور شريف مدحت مدير فرع الإسعاف بالمنيا.

قال نائب المحافظ ان الدولة المصرية تولى اهتماماً كبيراً بتوفير كافة أوجه الرعاية والمساعدة للأسر الأولى بالرعاية، والحالات الإنسانية، ويظهر ذلك جلياً من خلال العديد من المبادرات الرئاسية التي تهدف لتحقيق حياة كريمة للمواطنين، مؤكداً متابعة المحافظ للحالات والاسر التي تحتاج للمساعدة وذلك بتوفير وتلبية الاحتياجات الضرورية للبسطاء ومحدودي الدخل، لتوفير حياة كريمة.

سلم نائب المحافظ، مساعدات عينية لأسرة بحي جنوب مدينة المنيا، موجها بفحص أوراقها لتقديم كافة الرعاية الطبية لها، والتنسيق مع القوي العاملة لتوفير فرصة عمل، لزوج الحالة، كما وجه وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بصرف اعانة مالية عاجلة للأسرة لمدة ٦ أشهر، بالإضافة إلى تسليم مساعدات لأسرة بها 3 أفراد من ذوي الهمم، بعزبة عمار علاق، التابعة لمجلس قروى طوخ الخيل، بمركز المنيا، حيث كلف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، بتوفير وسيلة لاستلام المعاش الخاص بهم في أماكنهم دون تكبد عناء الذهاب لاماكن الصرف، وذلك مساعدة وتخفيفا عن والدتهم التي ترعاهم، بالإضافة إلى إمكانية إعادة بناء سقف منزل الاسرة نظراً لسوء حالته.

وعلي هامش الجولة تفقد نائب المحافظ، معهد الأورام بالمنيا، لمتابعة مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضي، والوقوف على الاحتياجات الفعلية، والتقى نائب المحافظ مع بعض المرضى أثناء تلقيهم العلاج للاطمئنان على صحتهم ولمعرفة أهم المشكلات التي تواجههم في العلاج وطرق الحصول على الأدوية، كما وجه بحل مشكلة طبية لإحدى الحالات بالمعهد.