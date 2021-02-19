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بمرتبات تبدأ من 2371 جنيهًا.. وظائف خالية في كبرى الشركات لجميع المؤهلات (التفاصيل)

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أحمد جودة 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الشباب والرياضة الادارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب (الادارة العامة للمشروعات) من خلال مبادرة طور وغير عن الوظائف التالية:

1- مجموعة فروع كاديني Cadini Diamond Egypt للملابس الكلاسيك تطلب للتعيين:


1- مدير فرع
2- نائب مدير فرع
3- بائعين فروع
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مكان العمل: سوهاج- اسيوط- الفيوم – دمنهور
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الشروط المشتركة:
- مؤهل متوسط وعالي خريجين
- خبرة في نفس المنصب في مجال البيع الكلاسيك لا تقل عن 3 سنوات
- حد أقصى للسن 30 سنة
- مستوى مقبول بالإنجليزي
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الحقوق المشتركة
- مرتبات مجزية حسب الخبرة
- 9 ساعات عمل
- تأمينات
- حوافز شهرية بناء على المبيعات
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للتقدم للوظيفة يرجى ملء الاستمارة التالية: اضغط هنا

May be an image of ‎text that says '‎Microsoft Tawar¿ayar اล تல KYOF الإدارة المركزية للمشروعات تدريب الشباب Egypt Diamond Cadini تطلب للتعيين مدير فرع نائب مدير فرع عاملين بالفرع مرتبات مجزية و تأمينات إجتماعية 使 مؤهل عالي ومتوسط و خريجين دمنهور مكان :العمل سوهاج اسيوط الفيوم‎'‎

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2- شركة اس أي وايرينج سيستمز ايجيبت (سوموتومو) تعلن:

عن يوم توظيفي لشركة اس أي وايرينج سيستمز ايجيبت (سوموتومو) وهى شركة يابانية عالمية تعمل بمجال الطاقة النظيفة الخضراء لتجميع ضفائر السيارات
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تطلب: مشغل انتاج
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مكان العمل 6 اكتوبر
توفر الشركة مواصلات + تأمين طبى واجتماعى + تدريب
توفر الشركة مكان عمل لائق للجميع
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الشروط والمميزات:
يفضل مؤهل متوسط – اناث
السن من 18 إلى 40 عاما
عدد ساعات العمل 8 – يوجد شيفتات لتناسب الجميع
الراتب 2371 صافى + تأمينات ومميزات أخرى
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خطوط المواصلات:
الجيزة وضواحيها- اكتوبر وضواحيها- خط المنوفية وضواحيها- خط القليوبية وضواحيها -خط الفيوم وضواحيها- خط بنى سويف وضواحيها -خط العياط وضواحيها -خط البدرشين- دهشور-مزغونة- خط سقارة- خط الحوامدية -شارع السودان- القومية- خط المرج- خط حلوان- خط عين شمس- خط الفندق- خط المؤسسة- خط رمسيس ---- الخ
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للتقدم للوظيفة يرجى ملء الاستمارة التالية ثم الذهاب مباشرا على العنوان والميعاد المحددين أو بمكان التجمع الآتى: اضغط هنا

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الحضور يوم السبت القادم 20 فبراير 2021 من الساعة 9 ص إلى 3 عصرا
العنوان: المنطقة الصناعية السادسة – مصنع سوموتومو لضفائر السيارات
الموقع: اضغط هنا

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ثانيا نقاط التجمع لتسهيل طريقة الوصول وسيقوم اتوبيس بتوصيلكم إلى المصنع:
1- المنيب: أمام محطة مترو المنيب مباشرة وبجانب موقف المنيب ،الساعة 9 صباحا والتحرك 9.30
2- من ميدان الحصري أمام الجامع: الساعة 10 صباحا والتحرك 10.30
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رقم الاستفسار الاتصال من الساعة 10 ص إلى 7 م:
01125244630

May be an image of ‎text that says '‎Microsoft Tawarayar Û اليوم المفتوح للتوظيف الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب SYSTEMS WIRING WIRING SE فرصة للإناث S SEWS-Eg تطلب مؤهلات متوسطة لوظيفة مشغل إنتاج شيفتات تناسب الجميع و مواصلات المنطقة الصناعية السادسة مصنع سوموتومو لضفائر السيارات اقرأ الاعلان. انزل اعمل مقابلة استلم شغلك السبت فبراير 2021 من الساعة صباحا و حتي عصرا‎'‎


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3- سلسة مطاعم بازوكا تطلب :

_ عضــــــــو فريــــــق مطعم
مكان العمل: الجـــــــيزة _ القاهـــرة
الشــــــــــــروط:-
- السن من ١٨ إلى ٢٥ سنه
- مؤهل عالي وفوق متوسط ومتوسط .
الحقوق والمميزات :-
مرتبات مجزية
بدل وجبات
بدل مواصلات
１- مرتبات مجزية
２- بدل وجبات
３- بدل مواصلات
４- تأمين صحي
５- تأمين إجتماعي
６- اجازة أسبوعية
للتقدم يرجى ملء الاستمارة التالية: اضغط هنا

May be an image of ‎french fries and ‎text that says '‎Microsoft Tawar¿ayar طا صست YOUTHAN HYOF الإدارة مركزية للمشروعات تدريب الشباب BAZOOKA تطلب للتعيين UNEM ии3m عضو فريق بالمطعم Chicken BAZOOKA CHOCOLATE DRAMA DMC DMC DO RAMADAN مرتبات مجزية و تأمينات إجتماعية مؤهل عالي وفوق متوسط ومتوسط مكان :العمل قاهرة الجيزة‎'‎‎

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4- مطلوب لشركة كوكى- أمريكانا:


وظيفة (مندوب مبيعات)
• بيع وتوزيع منتجات الشركه للعملاء في منطقته البيعية والبحث الدائم عن عملاء جدد.
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مكان العمل: المريوطية- هرم
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شروط الوظيفة:
• مؤهل متوسط حد ادنى.
• يفضل خبرة بمجال مبيعات السلع الاستهلاكية.
• السن لا يزيد على 30عاما.
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مميزات العمل:
المرتب: قابل للتفاوض
• تأمين أجتماعى وتأمين طبى خاص.
• منح نقدية مجزية بالأعياد والمدارس.
• صندوق زمالة للمساعدات المالية.
• أرباح سنوية مجزية.
• وسيلة مواصلات.
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للتقدم يرجى ملء الاستمارة التالية: اضغط هنا

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5- شركة اغذية كبرى (شيبسي) تطلب للتعيين:


- مندوب سائق
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مكان العمل: الجيزة
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الوصف: توزيع وفتح خطوط سير وجذب عملاء جدد
الشروط:
- مؤهل عالي وفوق متوسط خريجين
- رخصة خاصة أو مهنية
- حد اقصى للسن 30 سنة
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الحقوق:
- المرتب: 2500 إلى 3300 حسب الخبرة
- 8 ساعات عمل
- تأمينات
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للتقدم للوظيفة يرجى ملء الاستمارة التالية: اضغط هنا

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6- اوسكار جراند ستورز لتجارة المواد الغذائية يطلب للتعيين:


1- شيف جزار (توضيب)
تقطيع اللحوم وتشفيتها والبيع
2- شيف بقالة
تقطيع الجبن- البيع
3- شيف تنظيف وبيع أسماك
تنظيف الاسماك- البيع-
4- شيف خباز وتسوية مخبوزات
الدراية الكاملة بجميع انواع المخبوزات وكيقيه التصنيع والتسوية
5- منسق بالاقسام المختلفة (رص وتنسيق المنتجات)
6- مراقب أمن
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مكان العمل: الفروع المختلفة (التجمع الخامس- مصر الجديدة- الزمالك- المعادى)
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الشروط المشتركة:
- مؤهلات متوسطة وعليا
- خبرة في نفس الوظيفة معادا المنسق والامن
- ذكور واناث
- حد اقصى للسن 45 سنة
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الحقوق المشتركة:
- المرتب حسب الخبرة
- 9 ساعات عمل
- مواصلات (او بدل مواصلات)- تأمينات صحية- حوافز بعد مرور سنه
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للتقدم للوظائف يرجى ملء الاستمارة التالية: اضغط هنا

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  • الوضع في مصر

  • اصابات

    176,333

  • تعافي

    136,490

  • وفيات

    10,201

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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