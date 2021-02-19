شكرا لقرائتكم خبر عن بمرتبات تبدأ من 2371 جنيهًا.. وظائف خالية في كبرى الشركات لجميع المؤهلات (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الشباب والرياضة الادارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب (الادارة العامة للمشروعات) من خلال مبادرة طور وغير عن الوظائف التالية:

1- مجموعة فروع كاديني Cadini Diamond Egypt للملابس الكلاسيك تطلب للتعيين:



1- مدير فرع

2- نائب مدير فرع

3- بائعين فروع

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مكان العمل: سوهاج- اسيوط- الفيوم – دمنهور

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الشروط المشتركة:

- مؤهل متوسط وعالي خريجين

- خبرة في نفس المنصب في مجال البيع الكلاسيك لا تقل عن 3 سنوات

- حد أقصى للسن 30 سنة

- مستوى مقبول بالإنجليزي

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الحقوق المشتركة

- مرتبات مجزية حسب الخبرة

- 9 ساعات عمل

- تأمينات

- حوافز شهرية بناء على المبيعات

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للتقدم للوظيفة يرجى ملء الاستمارة التالية: اضغط هنا



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2- شركة اس أي وايرينج سيستمز ايجيبت (سوموتومو) تعلن:

عن يوم توظيفي لشركة اس أي وايرينج سيستمز ايجيبت (سوموتومو) وهى شركة يابانية عالمية تعمل بمجال الطاقة النظيفة الخضراء لتجميع ضفائر السيارات

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تطلب: مشغل انتاج

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مكان العمل 6 اكتوبر

توفر الشركة مواصلات + تأمين طبى واجتماعى + تدريب

توفر الشركة مكان عمل لائق للجميع

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الشروط والمميزات:

يفضل مؤهل متوسط – اناث

السن من 18 إلى 40 عاما

عدد ساعات العمل 8 – يوجد شيفتات لتناسب الجميع

الراتب 2371 صافى + تأمينات ومميزات أخرى

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خطوط المواصلات:

الجيزة وضواحيها- اكتوبر وضواحيها- خط المنوفية وضواحيها- خط القليوبية وضواحيها -خط الفيوم وضواحيها- خط بنى سويف وضواحيها -خط العياط وضواحيها -خط البدرشين- دهشور-مزغونة- خط سقارة- خط الحوامدية -شارع السودان- القومية- خط المرج- خط حلوان- خط عين شمس- خط الفندق- خط المؤسسة- خط رمسيس ---- الخ

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للتقدم للوظيفة يرجى ملء الاستمارة التالية ثم الذهاب مباشرا على العنوان والميعاد المحددين أو بمكان التجمع الآتى: اضغط هنا

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الحضور يوم السبت القادم 20 فبراير 2021 من الساعة 9 ص إلى 3 عصرا

العنوان: المنطقة الصناعية السادسة – مصنع سوموتومو لضفائر السيارات

الموقع: اضغط هنا

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ثانيا نقاط التجمع لتسهيل طريقة الوصول وسيقوم اتوبيس بتوصيلكم إلى المصنع:

1- المنيب: أمام محطة مترو المنيب مباشرة وبجانب موقف المنيب ،الساعة 9 صباحا والتحرك 9.30

2- من ميدان الحصري أمام الجامع: الساعة 10 صباحا والتحرك 10.30

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رقم الاستفسار الاتصال من الساعة 10 ص إلى 7 م:

01125244630



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3- سلسة مطاعم بازوكا تطلب :

_ عضــــــــو فريــــــق مطعم

مكان العمل: الجـــــــيزة _ القاهـــرة

الشــــــــــــروط:-

- السن من ١٨ إلى ٢٥ سنه

- مؤهل عالي وفوق متوسط ومتوسط .

الحقوق والمميزات :-

مرتبات مجزية

بدل وجبات

بدل مواصلات

１- مرتبات مجزية

２- بدل وجبات

３- بدل مواصلات

４- تأمين صحي

５- تأمين إجتماعي

６- اجازة أسبوعية

للتقدم يرجى ملء الاستمارة التالية: اضغط هنا

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4- مطلوب لشركة كوكى- أمريكانا:



وظيفة (مندوب مبيعات)

• بيع وتوزيع منتجات الشركه للعملاء في منطقته البيعية والبحث الدائم عن عملاء جدد.

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مكان العمل: المريوطية- هرم

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شروط الوظيفة:

• مؤهل متوسط حد ادنى.

• يفضل خبرة بمجال مبيعات السلع الاستهلاكية.

• السن لا يزيد على 30عاما.

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مميزات العمل:

المرتب: قابل للتفاوض

• تأمين أجتماعى وتأمين طبى خاص.

• منح نقدية مجزية بالأعياد والمدارس.

• صندوق زمالة للمساعدات المالية.

• أرباح سنوية مجزية.

• وسيلة مواصلات.

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للتقدم يرجى ملء الاستمارة التالية: اضغط هنا

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5- شركة اغذية كبرى (شيبسي) تطلب للتعيين:



- مندوب سائق

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مكان العمل: الجيزة

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الوصف: توزيع وفتح خطوط سير وجذب عملاء جدد

الشروط:

- مؤهل عالي وفوق متوسط خريجين

- رخصة خاصة أو مهنية

- حد اقصى للسن 30 سنة

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الحقوق:

- المرتب: 2500 إلى 3300 حسب الخبرة

- 8 ساعات عمل

- تأمينات

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للتقدم للوظيفة يرجى ملء الاستمارة التالية: اضغط هنا

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6- اوسكار جراند ستورز لتجارة المواد الغذائية يطلب للتعيين:



1- شيف جزار (توضيب)

تقطيع اللحوم وتشفيتها والبيع

2- شيف بقالة

تقطيع الجبن- البيع

3- شيف تنظيف وبيع أسماك

تنظيف الاسماك- البيع-

4- شيف خباز وتسوية مخبوزات

الدراية الكاملة بجميع انواع المخبوزات وكيقيه التصنيع والتسوية

5- منسق بالاقسام المختلفة (رص وتنسيق المنتجات)

6- مراقب أمن

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مكان العمل: الفروع المختلفة (التجمع الخامس- مصر الجديدة- الزمالك- المعادى)

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الشروط المشتركة:

- مؤهلات متوسطة وعليا

- خبرة في نفس الوظيفة معادا المنسق والامن

- ذكور واناث

- حد اقصى للسن 45 سنة

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الحقوق المشتركة:

- المرتب حسب الخبرة

- 9 ساعات عمل

- مواصلات (او بدل مواصلات)- تأمينات صحية- حوافز بعد مرور سنه

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للتقدم للوظائف يرجى ملء الاستمارة التالية: اضغط هنا

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