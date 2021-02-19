شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس اليوم في المنوفية: غيوم ورياح شديدة وانخفاض في درجة الحرارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استمرت اليوم الجمعة حالة التقلبات الجوية التي تتعرض لها محافظة المنوفية، منذ عدة أيام، فمع الساعات الأولى من اليوم انتشرت الغيوم في السماء وهبت رياح شديدة أعقبها انخفاض في درجة الحرارة بصورة مفاجئة، وأمطار خفيفة في بعض المراكز.

وقامت شركة المياة بنشر معداتها وسيارات الكسح بمدن المحافظة الرئيسية تحسبا لتزايد سقوط الأمطار ولمواجهة موجة الطقس المتقلب التي تشهدها أنحاء المحافظة، وسط حالة من التقلبات الجوية التي أعلنت عنها وحذرت منها هيئة الأرصاد الجوية.

أعلنت الأجهزة التنفيذية في محافظة المنوفية، حالة الطوارئ، وسط تنسيق تام مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومديريتي الكهرباء والطرق، للتأكد من تسليك بالوعات الصرف وجاهزية سيارات كسح وشفط المياه وتوافر المعدات اللازمة للتخلص من آثار الأمطار، وكذلك التأكد من عدم وجود أسلاك مكشوفة بأعمدة الإنارة تجنبًا لحدوث أي حوادث بالطرقات العامة والسريعة.