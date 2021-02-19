شكرا لقرائتكم خبر عن بعد وقف تامر أمين بسبب تصريحاته عن الصعايدة.. 7 أزمات مر بها.. تعرض للحبس ولا توجد راقصة محترمة في صدارة العناوين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وقف برنامج الإعلامى تامر أمين لحين استدعائه والتحقيق معه يوم الأحد القادم، والتأكيد على ضرورة الالتزام بمدونات النشر التي تحض على تعظيم القيم السلوكية والأخلاقية، وأكد المجلس الاحترام الكامل لأهالى الصعيد الذين يمثلون الشهامة والمروءة والرجولة.

الإعلامي تامر أمين، لم تكن هذه أزمته الأولى، لأنه بين حين وآخر يثير الجدل حوله، فتارة يدخل في مشكلة يتعرض بسببها إلى الإيقاف مثل تهكمه على المرأة، وتارة يدخل في مشكلة تعرضه للحبس أو الغرامة، ثم كانت آخر أزماته مع تصريحاته حول اتهام فتيات بنات الصعيد بالعمل كخادمات.

الأمر بدأ في حلقة أمس من برنامج «آخر النهار»، على قناة النهار، عندما قال تامر أمين إن الأهالي في الريف وصعيد مصر ينجبون الأطفال لا ليلتحقوا بالتعليم بل لينفق الأبناء على آبائهم، منتقداً الزيادة السكانية.

وذكر «أمين» أن هناك «نسبة كبيرة في مناطق الريف والصعيد بيخلفوا ولاد وبنات، علشان العيال هم اللى يصرفوا على الأب والأم»، وأضاف أنه في تلك المناطق حين يبلغ الولد سن 6 أو 7، يتم إلقاؤه في ورشة لتعلم حرفة ما، معلقاً أنه يطلق عليه لقب «الواد بلية»، لافتاً على أن «الأسطى آخر الشهر يديله 1000 جنيه يحطهم في حجر أبوه».

وتابع: «لو الأب خلف بنت هيغلب؟ هيدخلها المدرسة؟» مجيبا «بالقطع لا»، مضيفاً أنه «في الصعيد بيشحنوا البنات على القاهرة عشان يشتغلوا خدامات».

وهي التصريحات التي واجه بسببها «أمين» عاصفة من الانتقادات الكبيرة وصلت إلى البرلمان، والذي خرج على إثرها ليعتذر عما قاله في حق بنات الصعيد.

تامر أمين ورانيا علواني - صورة أرشيفية

وظهر من قليل تامر أمين وأكد في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» احترامه للصعايدة وأنه دائما ما يدافع عنهم في كل برامجه.

وقال الإعلامى تامر أمين إنه دائما يدافع عن الصعايد ويتنبى قضاياهم ويطرحها في برامجه على مدار السنوات الماضية، وأنه لم يقصد إهانتهم على الإطلاق وإنما قصد فقط أن يعبر عن حالتهم المادية البسيطة أو الضعيفة التي تدفعهم لإيجاد فرص عمل لأولادهم، حتى وإن تطلب الأمر الرحيل من الصعيد إلى القاهرة بحثا عن لقمة العيش.

وأكد «أمين» أنه يكن كل الاحترام للصعايدة والفلاحين، متسائلا: كيف لى أن أتبنى قضاياهم ومشاكلهم ومعاناتهم وأتهكم عليهم في نفس الوقت، موضحا أنه لم يقصد ما حدث نهائيا على شاشة قناة النهار.

ولم تكن هذه الأزمة هي الأولي للمذيع، الذي دائما ما يثير الجدل بسبب آرائه، فمن قبلها وقع في عده مشاكل وأزمات، منها:

1 – مشكلته مع مالك قناة النهار علاء الكحكي ودخولهم في محاضر وقضايا لعدم حصوله على راتبه، إلا أنه عاد للعمل في نفس القناة، الذي انضم لها في نوفمبر 2018 ووقع عقودها مع الإعلامي عمرو الليثي.

2- تعرضه للحبس عامين وكفالة قدرت بـ50 ألف جنيه مصري، مع إيقاف التنفيذ، مع تغريمه مبلغ 40 ألف جنيه مصري، للإدعاء المدنى، وذلك على خلفية اتهامه بسب وقذف عارضة أزياء، وكان تامر أمين اتُهم بسب وقذف وانتهاك حرمة الحياة الخاصة لعارضة الأزياء المصرية ميرهان هشام عبدالقادر، والمعروفة باسم ميريهان كيلر، المقيمة في الإمارات.

3- هجومه على الراقصات وذلك بقوله «لا توجد راقصة محترمة» لينال وقتها عاصفة من الانتفادات حيث علق بعدها قائًلا: «صحيح أنى أسهر، وفى إحدى المرات كنت سهران في مكان كان في رقاصة، وفوجئت بسيدة محترمة بجانبى تقول لى مانت بتسهر زينا أهو.. أُمال ليه عامل فيها شيخ، فكان ردى، أنا عمرى ما قولت إنى شيخ، وبأزعم أنى ماعملش حاجة غلط.. ورأى في الرقص مالهوش علاقة بالسهر في الأماكن العامة، ومافيش حاجة اسمها رقاصة محترمة».

4- أكد بأنه «رجل بصباص» وذلك عنما اتهم بالرجعية، حيث قال: «أنا رجعى وأفتخر ولكن بمفهوم غير مفهومك، أقصد المحافظة والتطور غير المضر، أنا على قديمه مع التحسينات اللى تناسبنا، وأنا مافيش عني تهمة إنى بصباص أنا شخص بحب الجمال في الطبيعة أو في الستات».

5- أزمته مع فيفي عبده، حيث قامت برفع 4 قضايا عليه بعد اتهامه بأنه لا توجد راقصة محترمة وظهرت وهاجمته ورد عليها بأنه لا توجد بينهم أي صداقة حاليًا.

6- قرار نقابة الإعلاميين بوقفه عن العمل، وجاء ذلك بعدما قررت وقرر نقيب الإعلاميين بعد الاطلاع على القانون رقم 93 لسنة 2016 بشأن إصدار قانون نقابة الإعلاميين، وكذلك جداول القيد بالنقابة وسجل التصاريح، تبين أن الإعلامي تامر أمين ليس مقيدا بجدول النقابة ولا يمتلك تصريحا مؤقتا بمزاولة النشاط الإعلامي، لذلك قرر النقيب منع تامر أمين من ممارسة النشاط الإعلامي لحين تقنين أوضاعه بالنقابة، وكذلك إبلاغ النيابة العامة ضد تامر أمين عن واقعة ممارسته للنشاط الإعلامي بالمخالفة لقواعد القيد بالنقابة المقررة وفقا للقانون، كما طالبت المادة الثانية في القرار الجهات المختصة بتنفيذ ما تم التوصل إليه.

7- إيقاف برنامجه بعد التهكم على المرأة، بعد حلقة ظهرت ضيفة معه عضوة مجلس إدارة النادي الأهلي وبطلة السباحة رانيا علواني، حيث واجه تامر أمين شكوى ضده في المجلس الأعلى للإعلام مقدمة من المجلس القومي للمرأة، جاء فيها أن «أسلوبه يفتقر إلى آداب اللياقة، وأصول المهنية الإعلامية من خلال حواره الذي اتسم بالسخرية من الضيفة، لأدائها العديد من الأعمال خلال حياتها المهنية، إلى جانب الإساءة التي وجهها إلى زوج الضيفة، والسخرية من دعمه ومساندته القوية لها، ما يعد إساءة إلى رجال مصر الداعمين لعمل المرأة».

تامر أمين ورانيا علواني - صورة أرشيفية