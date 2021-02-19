شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر يتفقد مستشفى سفاجا المركزى والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تفقد الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، مستشفى سفاجا المركزي للأطمئنان علي حسن سير العمل وانتظامه بالمستشفى.
وقام بتفقد أقسام الأستقبال والطوارئ والعناية المركزة والغسيل الكلوي ومحطة مياة الغسيل الكلوي والمعمل والأشعة والقسم الداخلي وقسم العزل والمطبخ والمغسلة وتانك الأكسجين والتأكد من توافر مخزون الاستراتيجي منه لاحتياج المرضى.
واطمئن على تواجد الطاقم الطبي وتوافر جميع الأدوية والمستلزمات والتأكد من أرصدة جميع فصائل الدم ومشتقاته وتم مراجعة تذاكر المرضى وتم مراجعة أعمال النظافة بالمستشفى.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
176,333
-
تعافي
136,490
-
وفيات
10,201