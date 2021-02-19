شكرا لقرائتكم خبر عن «مصر بتتكلم حرفي».. أندية الفتاة والمرأة بالشرقية تشارك في فاعليات معرض ديارنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمود عبدالعظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، مشاركة عضوات نوادي الفتاة والمرأة بالمحافظة بصناعات يدوية وحرفية بمعرض ديارنا للحرف اليدوية، والذي تنظمه وزاره التضامن الاجتماعي بفندق كايروفستيفال بالتجمع الخامس بمحافظة القاهرة، تحت شعار «مصر بتتكلم حرفي» خلال الفترة من 15-28 فبراير الجاري، وذلك لدعم وتمكين أرباب الحرف وجمعيات الأسر المنتجة، وأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ولعرض المنتجات اليدوية والحرفية لنوادي الفتاه والمرأة بمحافظات الشرقية والقاهرة والجيزة.

أضاف أن عضوات نادي الفتاة والمرأة شاركن بالعديد من المنتجات والمعروضات، أبرزها «تحف وأنتيكات من الفايبر جلاس ،بوسترات كروشية، مصنوعات من الخرز، ميداليات من السيراميك، شنط من الجلد الطبيعي، كمامات كروشية، مشغولات خيامية، حامل كروشية وباسكت بخيط الكليم، مصنوعات من الجوخ، إكسسوارات وأعمال رسم على الزجاج، طباعة على القماش- زهور- التريكو والمنتجات البيئية».

ومن جانبه أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على ضرورة الإهتمام بالشباب باعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن، من خلال تنفيذ البرامج والأنشطة المتنوعة لمختلف فئاتهم العمرية.

أشاد المحافظ بالأنشطة والمبادرات والبرامج الرياضية والثقافية والترفيهية التي تنظمها مديرية الشباب والرياضة، وخاصة الدور الفعال لنوادي المرأة والفتاه لما تقدمه من دعم كامل لتمكين المرأة، من خلال المشاركة في كافة الانشطة الرياضية والثقافية والصحية، وورش العمل المختلفة التي يتم من خلالها اكتساب الخبرات والمهارات، واستثمار أوقات الفراغ وصولاً إلى الإستقلال المادي ورفع مستوي المعيشة.