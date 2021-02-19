شكرا لقرائتكم خبر عن الأقصر تخصص رقم هاتف أرضي للطوارئ بسبب حالة الطقس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت مدينة الأقصر انخفاض سرعة الرياح مع وجود سحب متقطعة بسماء المدينة، وسطوع الشمس بشكل طبيعي، وسط استعدادات مكثفة من المحافظة لمواجهة حالة الطقس وتحذيرات من سقوط أمطار غزيرة.

وطالبت غرفة العمليات المركزية، السائقين بتوخي الحذر وتجنب السرعة الزائدة أثناء القيادة على الطرق السريعة والصحراوية والزراعية داخل المحافظة وخارجها، نظرا لعدم استقرار سرعة الرياح وعدم استقرار حالة الطقس.

كما شدد محسن الشامى، رئيس الادارة العامة للازمات والكوارث، على أهمية الاسترشاد بالخطوط الأرضية، نتيجة حالة الطقس الغير مستقرة، وزيادة مسافات الأمان بين السيارات، مع إبلاغ غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة بأي طارئ على رقم 0952374903.