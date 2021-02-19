شكرا لقرائتكم خبر عن كيف اهتم الإسلام بالأسرة وتربية الأطفال؟ (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور عبدالغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن الإسلام جعل له نظام في الاهتمام بكل النواحي التي تتعلق بالأسرة، بداية من اختيار الأب والأم لبعضهما والحمل واختيار اسم المولود وتغذيته وتنشأته وتربيته وصحته وتعليمه.

وأضاف هندي خلال استضافته مع الإعلامي محمد جاد مقدم برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الجمعة، أن النظام الإسلامي بالنسبة للنشء والأسرة نظام متكامل بدأ من مرحلة الارتباط إلى كل المراحل التي تتعلق بالأسرة.

ولفت إلى أن القرآن الكريم اهتم حتى بمدة إرضاع الأطفال وإعطائهم حقوقهم الكاملة.